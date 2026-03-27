Rüşvet ve otel odası skandalıyla gündeme düşen CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir?
Rüşvet ve otel odası skandalıyla gündeme düşen CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir?

Rüşvet ve otel odası skandalıyla gündeme düşen CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir?

CHP'li Uşak Belediyesi'nde kirli pazarlıklar ve ahlaki yozlaşma gün yüzüne çıkıyor. İstanbul merkezli dev rüşvet operasyonunda kelepçelenen Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, sadece ihalelere fesat karıştırmakla kalmadığı, özel hayatındaki skandallarla da belediye yönetimini aile saadetinden uzak bir bataklığa sürüklediği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında düğmeye basıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Uşak, Kocaeli ve Ankara'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı baskınlarda aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 11 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. "Rüşvet", "İrtikap" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınan Yalım ve ekibinin, kişi ve firmalardan yüklü miktarda haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Otel odası skandalı patlak verdi: Belediye personeliyle basıldı!

Yolsuzluk soruşturmasının derinleşmesiyle birlikte Özkan Yalım hakkındaki skandallar zincirine bir halka daha eklendi. Belediye koridorlarında uzun süredir konuşulan iddialar, operasyonla birlikte ayyuka çıktı. Yalım’ın, bir belediye personeli ile otel odasında uygunsuz vaziyette basıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e verdiği destekle bilinen Yalım’ın, hem mali hem de ahlaki yönden savrulan yönetim anlayışı Uşak halkında büyük infiale yol açtı.

Özkan Yalım kimdir? Siyasi kariyeri skandallarla gölgelendi

1969 Uşak doğumlu olan iş insanı Özkan Yalım, siyasi hayatına CHP çatısı altında başladı. 25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Uşak Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Yalım, son genel seçimlerde parlamento dışı kalmıştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Uşak Belediye Başkanı seçilen Yalım’ın başkanlık koltuğundaki serüveni, rüşvet kelepçesi ve otel odası görüntüleriyle son bulma noktasına geldi. Siyasi geleceği karanlığa gömülen Yalım’ın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Günün fıkrası otel odasında kızı yaşındaki belediye personeli ile basılan CHP'li Özkan Yalım'dan: Siyasi ahlak yasası getireceğiz!

Günün fıkrası otel odasında kızı yaşındaki belediye personeli ile basılan CHP'li Özkan Yalım'dan: Siyasi ahlak yasası getireceğiz!

