Ruşur taşı nedir, nasıl kullanılır? Ruşur taşı ile cilt beyazlatma

Ruşur taşı, İran kültüründe hamam taşı olarak kullanılan bir maddedir.

Ruşur taşı nedir?

Ruşur taşı, İran'da çok eskiden beri kullanılan ve İran'ın hamam kültüründen gelen bir temizlik malzemesi. Türkiye'de de popüler olan bu mucizevi taş, çok eski zamanlardan beri cilt bakımı için kullanılan doğal bir üründür.

Ruşur taşı ne işe yarar?

Ruşur taşı doğal bir cilt beyazlatıcıdır. Cilde masaj yaparak uygulanan ruşur taşı, peeling etkisi yarattığı için cilt gözeneklerinin açılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca; sivilce, vücut lekeleri ve akneleri yok eder.

Ruşur taşının faydaları nelerdir?

Ruşur taşı (Sefitab) başta Güneş lekeleri olmak üzere; koltukaltı kararmaları, cilt lekeleri, doğum ve yaşlılık lekeleri için kullanılan cilt beyazlatma ürünüdür.

İran hamam ritüellerinde kadınların güzellik sırrı olarak gösterilen Sefitab (ruşur taşı) tebeşire benzer bir yapıda olup, cildi ölü deriden arındırmak için kullanılmaktadır.

- Cildi ölü deriden arındırır.

-Cildi beyazlatır ve özellikle lekeleri gidermekte mucizevi bir üründür.

-Cilt gözeneklerini açmakta oldukça etkilidir.

- Sivilce ve aknelerin oluşumunu engelleyip, olanların da çok kısa zamanda yok olmasını sağlar.

- Hücre yenilenmesine katkı verir ve ölü hücrelerin atılmasını sağlar.

Ruşur taşı nasıl kullanılır?

Ruşur taşını (Sefitab) nemli ve ıslak bir ciltte uygulamanız gerekiyor. Islak ve nemli cilt için Ruşur'u bir miktar elinizle yüzünüze sürüyorsunuz daha sonra 1 dakika kadar bekliyorsunuz. Elinizle nazik bir şekilde masaj yaparak ovalamanız gerekiyor. Ruşur ile temizlenmiş olan cildinizi iyice yıkamalısınız. Bu işlemlerden sonra cilt daha canlı ve pürüzsüz olarak görünecektir.

Vücut için kullanırken de en önemli nokta cildin ıslak olması. Islak bir kese ile Ruşur'u bütün cildinize uygulayabilirsiniz. Daha sonra normal duş alır gibi duş alabilirsiniz.