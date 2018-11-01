Rüştü Reçber'den derbi yorumu: Favori Galatasaray

Phillip Cocu'nun ayrılışını değerlendiren Rüştü Reçber, "Bazen aşı tutmayabilir. Ben Cocu'nun yeterli seviyede, yeterli kalitede bir oyuncu topluluğu ile bir arada olamadığı için başarısız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe geçen seneden daha çok güç kaybetti."şeklinde konuştu.

Rüştü Reçber, takımdan ayrılan isimlerin önemine değinirken, geçen sezon bu isimlerin hakkının verilmediğini söyledi.

FATURA COMOLLİ'YE

Cocu'nun başarısızlığını takım yetersizliğine bağlayan Reçber, "Şu aşamada Cocu başarısızsa, bunun en büyük nedeninin planlama doğrultusunda yapılan takım dizaynı olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"Alman ve Brezilyalı hocalarda Fenerbahçe her daim başarılı olmuştur." diyen Rüştü Reçber, "İtalyanlar, İspanyollar, Portekizliler ve Hollandalılar... Hatta Fransa'dan Paul Le Guen'i de ekleyebiliriz. Bu ülkelerin futbol adamları ülkemizde başarılı oldu mu diye sorarsanız, olamadı. Çok isim var aslında ama ben 'yabancı teknik adamlar ülkemizde başarılı olamaz' düşüncesine katılmıyorum. Başarılı olan isimler de var. Başarılı olabilecek ülkelerden gelen teknik direktörlerde bu sorun olmaz. Bunların başında bence Almanya geliyor. Daha önce 'Demir Perde' ülkelerinden gelenler de başarılı oluyordu. Ayrıca Brezilyalılar da Fenerbahçe'ye her gelişlerinde takımı şampiyon yaptı. " şeklinde konuştu.

"İvedilikle bir teknik adam hamlesi yapılması lazım." diyen Reçber, "Belirleyici nokta bu olacaktır. Şu anda Galatasaray maçı kaybedilebilir mi? Kaybedilebilir. Futbolun içinde bunlar var. Şu anki durum da maçın Galatasaray'a yakın olduğunu gösteriyor. Bu da bir gerçek. Kaybedildikten sonra eğer teknik adam seçimi doğru olursa Fenerbahçe küme düşme tehlikesi içinde olmayacaktır." dedi.

"BENCE BUGÜN İÇİN TÜRK OLMALI"

"Bence Fenerbahçe'ye Türk teknik adam lazım." diyen Rüştü Reçber, "Fenerbahçe için önemli olan bugün. Bugün yaşanan durumu anlayacak olan da Türk hocalardır." ifadelerini kullandı.

"FAVORİ GALATASARAY"

"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum, maçın oynanacağı yer, takım içerisindeki dengeler ve birçok yönden artı durumda olan bir Galatasaray takımı var. Saha içinde birçok gelişme olabilir. Farklı niteceler olabilir. Bu geçmişte de oldu zaten. Şu an baktığımızda ise Galatasaray favori."

"GALATASARAY MAÇLARI BİR ÇIKIŞ MAÇI OLARAK GÖRÜLÜRDÜ"

"Geçmişte kötü gidiş döneminde Galatasaray maçları bir çıkış maçı olarak görülürdü. Şimdi de olması gereken bu ama bunu yapabilecek seviyede, bunu düşünüp uygulayabilecek seviyede oyuncu topluluğu var mı diyorsanız benim kafamdaki soru işareti de o! Bunu düşünerek sahaya çıkacaklardır ama saha içerisinde ortaya koyacakları performans düşüncelerinin ne kadar gerçekleşip ne kadar gerçekleşmeyeceğinin belirleyicisi olacaktır."

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇLARI DÜNYA DERBİSİ Mİ?

"Dünya derbisi diyebilmemiz için dünyanın bir çok ülkesinde izlenen ve beklenen bir maç olması lazım. Bizim Galatasaray - Fenerbahçe maçlarımız bu tür maçlar değil. Belki yayıncı kuruluş katkısı nedeniyle son dönemde farklı ülkelerde yayınlanıyordur ama ben baktığım zaman bir dünya derbisi olarak görmüyorum. Kendi içimizdeki bir derbi olarak görüyorum."

Kaynak:FutbolArena