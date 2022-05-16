Rusların Türkiye kararı sonrası 4 Avrupa ülkesi birden harekete geçti! Peş peşe kapımızı çalıyorlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkilerine rağmen Türk turizmciler Avrupa pazarındaki hareketlilik dolayısıyla iyi bir sezon bekliyor.

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, savaş nedeniyle Rusya ve Ukrayna'dan gelen turist sayısında büyük düşüş olduğunu ancak nisan ve mayıs aylarının salgının etkilerinin görüldüğü geçen yıla göre turizmciler açısından iyi geçtiğini ifade etti. Olumsuzluklara rağmen son dönemde Avrupa ülkelerinden gelen turistlerle hareketliliğin başladığını, rezervasyonların da umut verdiğini vurgulayan Özden, özellikle İngiltere ve Almanya'dan ciddi oranda turist beklediklerini kaydetti. Özden, şunları kaydetti:

"İngiltere, Almanya, Hollanda ve Polonya ile Balkan ülkelerinin hemen hepsinde ciddi bir hareketlilik var. Özellikle Almanya ve İngiltere oldukça iyi geliyor, Polonya çok iyi geliyor. Şu savaş biraz oraları da durdurdu ama tekrar toparlandı. Savaşın sanıyorum ilk psikolojisini de attılar. Şu anda daha iyi görünüyor. Geçen yılla kıyaslanmayacak kadar çok güzel bir başlangıç yaptık diyebilirim. Bundan sonra da sanırım öyle devam edecek. Rezervasyonlarda da artışlar devam ediyor."

Savaşın bitmesini beklediklerini dile getiren Özden, "Eğer savaş daha erken biterse oldukça iyi bir sezon geçiririz. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın açıklamış olduğu hedefleri yakalayabileceğimizi hala düşünüyorum, ona inanıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde iyi bir sezon geçiririz diye şu anda pozitif ve umutlu beklentimiz devam ediyor" dedi.

"İlave uçaklar görünüyor"

Rusya'dan rezervasyonların az da olsa gelmeye başladığına işaret eden Özden, şu bilgileri verdi:

"Oradan (Rusya) kaybedilecek payın büyük çoğunluğunu İngiltere'nin, Almanya'nın, diğer pazarların telafi edeceğini umuyoruz. Rusya'dan yavaş yavaş charter uçakları İzmir'e, Bodrum'a, Antalya'ya başladı. O eski yoğunluk, sayılar yok ama bir umut veriyor başlangıç için. İngiliz ve Alman pazarında yüzde 15-20 civarında 2019 rakamlarının önünde gidiyoruz, bunun daha da artacağını görüyoruz. Beklentimiz o yönde. İlave uçaklar görünüyor, talepler geliyor. 2019 rakamları iyiydi ama 2019'un tamamını aslında biz bu sene çok rahat yakalayabileceğimizi öngörüyorduk, beklentimiz oydu. Rusya ve Ukrayna rakamlarındaki düşüşü diğer pazarların ne kadar kapatacağını hep beraber göreceğiz."

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar da savaş nedeniyle Rusya ve Ukrayna pazarlarından rezervasyonlarda yüzde 30-40 gibi bir gerileme olduğunu kaydetti. Avrupa ülkelerinden gelecek turistlerin bunu telafi edebileceğini söyleyen İlbahar, şöyle dedi:

"Şu anda geçen sene görmediğimiz kadar Alman ve Hollandalı var. İngilizler daha fazla. Onlarla uçak da çoğalıyor ama tabii temmuz ve ağustos ayında daha çok olacak. Beklediğimiz gibi olmadı ama savaş nedeniyle yaşanan kaybı hiç olmazsa o ülkeler telafi etti. Tahminimce temmuz, ağustos aylarında çok iyi olacak, daha çok artacak."