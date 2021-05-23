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Dünya Rusları korkutan uzay aracı
Dünya

Rusları korkutan uzay aracı

Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketinin CEO’su Yan Novikov, ABD’nin sahip olduğu X-37 uzay aracının 6 nükleer başlık birden taşıma yeteneğine sahip olmasının büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 04:31:00 -
Rusları korkutan uzay aracı

‘Yeni Bilgi’ Maratonu’nda konuşan Novikov, ABD’nin ilk X-37 uzay aracını 2010 yılında uzaya gönderdiğini anımsatarak, “Bugün, büyük ve küçük 2 tür olmak üzere sayıları artık 6’yı buldu. Son fırlattıkları bir yıl, ikisi ikişer yıldır yörüngede bulunuyorlar” ifadesini kullandı.

Almaz-Antey CEO’su, “Resmi olarak bu araçların bilimsel amaçlar ve istihbarat için geliştirildiği açıklandı. Fakat böyle boş kapasitelere ve imkanlara sahipken tahminlerimize göre küçük araçlar 3, büyük araçlar 6 nükleer başlık taşıyabilir” dedi.

ABD’nin, 2025’te 2 adet X-37 daha yörüngeye yerleştirmeyi planladığına dikkat çeken Novikov, “Bu hiç şüphesiz büyük tehdit” diye ekledi.

Başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere eşzamanlı olarak Rusya’nın 8 şehrinde başlatılan ‘Yeni Bilgi’ Maratonu’nun programı bilim, tarih ve kültür, spor, IT, endüstri ve sanayi, bilim ve teknoloji gibi alanları kapsıyor. Organizatörlerin sözlerine göre, maratona yaklaşık 150 konuşmacı katılıyor.

Rusya Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, 3 gün içinde etkinliğin yaklaşık 20 milyon izleme topladı.

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