Ruslardan Türkiye talebi! Yeniden aşlatacaklar

Geçtiğimiz yılın sonbahar ve kış döneminde Rus tur operatörü PEGAS Touristik'in İstanbul'a yönelik tur programı yoktu.

Önümüzdeki kış sezonunda hem acentelerden hem de turistlerden gelen taleplerin artması üzerine Pegas Touristik İstanbul kış turlarını yeniden başlattı.

Pegas İstanbul sonbahar-kış turlarına 12 Ekim'de başlıyor

Pegas Touristik'in İstanbul sonbahar ve kış turlarının başlangıç tarihi 12 Ekim, bitiş tarihi ise 30 Mart olarak planlanıyor.

Pegas Touristik'in koltuk blokları satın aldığı İstanbul'a günlük düzenli seferler yalnızca Moskova'dan gerçekleştirilecek.

Rus turistler yeni uçuş programı kapsamında İstanbul'a tur rezervasyonu yapmaya başladı. Pegas Touristik'ten yapılan açıklamada “ Sonbahar-kış sezonunda özellikle İstanbul turları popüler oluyor. Turistler, Türkiye'nin ilginç tarihi metropolünde belirli bir program olmadan gezi programları, alışveriş ve sadece dinlenmeye meraklı" ifadeleri kullanıldı..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Turistler İstanbul'da 2 yıldızdan 5 yıldıza kadar farklı kategorilerdeki otelleri seçiyorlar. PEGAS Touristik sonbahar- kış programında şu anda İstanbul'da 236 otel bulunuyor.

PEGAS Touristik'in 12 Ekim Moskova kalkışlı 3 yıldızlı otelde iki kişilik 4 gece konaklamalı paket tur için 67.291 ruble.