Ruslardan Türk fuarına övgü: Geleceği parlak

Rosoboronexport tarafından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Miheyev, Eurasia Airshow 2018’e katılmak için Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan daveti büyük bir memnuniyetle kabul ettiklerini ifade etti.

Türkiye’nin başta havacılık olmak üzere askeri ürünler açısından dünyanın en büyük gelişen pazarlardan biri olduğuna işaret eden Miheyev, “Türkiye, batı ile doğu arasında ticari bir köprü gibi ve bu bizim ihracat ağımızı genişletmek için büyük bir önem taşıyor.” dedi.

Eurasia Airshow’un da bu bağlamda parlak bir geleceğe sahip olduğunu dile getiren Miheyev, “Bu fuarın her yıl düzenli katılımcısı olmaya hazırız.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye'nin ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, bugün Antalya Havalimanı'nda kapılarını açtı.