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Ekonomi Ruslardan İstanbul adımı! Apart topar sattılar
Ekonomi

Ruslardan İstanbul adımı! Apart topar sattılar

Moskova'daki evlerini satan Rus vatandaşları için yeni yatırımlar için en cazip şehirlerin başında İstanbul geldiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 07:43:00 -
Ruslardan İstanbul adımı! Apart topar sattılar

Moskova’da satılan bir daire prasına hangi ülkede konut edinmek almak mümkün? Moskvichmag.ru sitesi bu konuyu mercek altına aldı.

Rusya başkentinde 48,6 metrekarelik, 13,6 milyon ruble (190 bin dolar) değerinde bir dairenin temel alındığı araştırmada, farklı ülkelerdeki konut fiyatları incelendi.

Emlak şirketlerinin verilerine yer verilen haberde, 140-150 bin dolara daire satın alınabilecek yerler olarak Belgrad, İstanbul, Bakü, Erivan, Nur Sultan, Taşkent ve Bişkek gösterildi.

Konut satın almak için en cazip yerin İstanbul olduğuna dikkat çeken site, “İstanbul çok büyük bir emlak pazarı ve seçenek çok fazla. Ortalama metrekare fiyatı 890-1500 dolar arasında. Merkezden uzak olmayan, iki odalı 55-70 metrekare büyüklüğünde bir daire satın almak mümkün” diye yazdı.

Bu arada Financial Times gazetesi, Rus zenginlerin yaptırımları delmek için Londra’daki lüks konutlarını Dubai’deki elit konutlarla değiştirmeye çalıştıklarını yazdı.

Gazetenin haberine göre, Dubaili emlakçıların son bir haftada teklif ettiği konutlar arasında, Londra Knightsbridge’de 42,7 milyon dolarlık bir villa ve üç odalı, 10 milyon dolar değerindeki bir daire bulunuyor.

Böylece, Rus zenginlerin bamka havalesi ve mali denetimler olmadan İngiltere’deki varlıklarını elden çıkarmayı umdukları, sahip oldukları gayrimenkuller için büyük indirimler sundukları belirtiliyor.

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