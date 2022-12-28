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Ekonomi Ruslardan ilginç çıkış: Türkiye'de işler zorlaştı
Ekonomi

Ruslardan ilginç çıkış: Türkiye'de işler zorlaştı

Rus medyası, Türkiye’nin farklı şehirlerinde 26 Aralıktan itibaren turistik vize başvurusunda bulunan Rusya vatandaşlarının zorluk yaşadığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 09:44:00 -
Ruslardan ilginç çıkış: Türkiye'de işler zorlaştı

Türkiye’de turistik amaçlı ikamet izni almak isteyen Rusya vatandaşlarının son dönemde zorluklarla karşılaştığı belirtildi.

Rus medyasında yer alan haberde, Türkiye’nin farklı şehirlerinde 26 Aralıktan itibaren turistik vize başvurusunda bulunan Rusya vatandaşlarının sorun yaşadıkları aktarıldı.

Fethiye, İzmir ve Kaş’ta yaşayan Rusya vatandaşlarının anlattıklarına dayanan haberde, Göç İdaresine yapılan başvuruların iptal edildiği, ikamet izni almak için gelenlerin ise ret cevabı aldıkları belirtildi.

Birçok Rusya vatandaşının oturum izni alma kolaylığından dolayı Türkiye’de yaşamayı tercih ettiğine dikkat çekilen haberde, gelir beyanı ve kira kontratının daha önce ikamet izni almak için yeterli olduğu hatırlatıldı.

Geçen eylül ayı itibarıyla Türkiye’de en fazla gayrimenkul satın alan yabancılar Rusya vatandaşları oldu.

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Yorumlar

Gazipaşa

Türkiye Cumhuriyeti binde ikamet yada vatandaşlık almak bu kadar basitlestirilirse kendi vatanında vatandaşı ikinci sınıfa koyarsanız böyle olur Türk Lirası bu kadar değersiz olmamalı sonuçlar ortada para için bu kadar yamulmamak lazim

Öztürk

Antalyada Çok fazla Rus var özellikle Side de hergeçen gün artıyor buna artık bir dur denmeli.
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