Ruslardan ilginç çıkış: Türkiye'de işler zorlaştı

Türkiye’de turistik amaçlı ikamet izni almak isteyen Rusya vatandaşlarının son dönemde zorluklarla karşılaştığı belirtildi.



Rus medyasında yer alan haberde, Türkiye’nin farklı şehirlerinde 26 Aralıktan itibaren turistik vize başvurusunda bulunan Rusya vatandaşlarının sorun yaşadıkları aktarıldı.



Fethiye, İzmir ve Kaş’ta yaşayan Rusya vatandaşlarının anlattıklarına dayanan haberde, Göç İdaresine yapılan başvuruların iptal edildiği, ikamet izni almak için gelenlerin ise ret cevabı aldıkları belirtildi.



Birçok Rusya vatandaşının oturum izni alma kolaylığından dolayı Türkiye’de yaşamayı tercih ettiğine dikkat çekilen haberde, gelir beyanı ve kira kontratının daha önce ikamet izni almak için yeterli olduğu hatırlatıldı.



Geçen eylül ayı itibarıyla Türkiye’de en fazla gayrimenkul satın alan yabancılar Rusya vatandaşları oldu.