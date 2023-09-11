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Gündem

Ruslardan görülmemiş çakallık! Türkiye’de bunu yapmaya başladılar! Duyanın ağzı bir karış açık kalıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-11 13:37:00 -
Ruslardan görülmemiş çakallık! Türkiye’de bunu yapmaya başladılar! Duyanın ağzı bir karış açık kalıyor

Savaş nedeniyle Antalya'ya Rusya ve Ukrayna'dan yabancı akını olurken, bir Rus'un 80 bina satın alarak adeta otele çevirdiği, iki binanın arasına resepsiyon koyduğu öğrenildi.

Savaş nedeniyle Antalya'ya Rusya ve Ukrayna'dan yabancı akını olurken, bir Rus'un 80 bina satın alarak adeta otele çevirdiği, iki binanın arasına resepsiyon koyduğu öğrenildi. 

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, son dönemde satışı yapılan gayrimenkul sayısının 108 bine ulaştığını kaydetti.

Hürriyet'in haberine göre; Antalya’da ev satın alan millet sıralamasının Rus, Alman ve Ukraynalı şeklinde sıralandığını kaydeden Kavaloğlu, şöyle dedi:

“Yabancıların Antalya’ya gelip ev alması elbette güzel bir şey. Bu da dünyada örnekleri olan bir turizm şekli. Fakat satılan 108 bin daire 108 bin ayrı kişiye satılmamış ki. Sıkıntı da burada başlıyor zaten. Bu listenin içinde 1 kişi 80 tane ev almış. Ve aynı kişi bu evleri kendi yurttaşlarına kiralıyor.
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Yani kendi içlerinde bir kiralama sistemi oluşturulmuşlar. Bu sistem de maalesef hiçbir şekilde denetim altında değil. Biz kayıt dışılığın önlenmesini istiyoruz. Düşünün adam iki tane blok almış iki bloğun arasına resepsiyon yapmış. Turist sitenin güvenliğine, ‘where is the reception’ diye soruyor. Bu hiçbir şart altında kabul edilebilir bir şey değil."

 

 

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