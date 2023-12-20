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Ekonomi Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı! Rus tatilcilerin yılbaşında ilk tercihi Türkiye: Tam tamına yüzde 70
Ekonomi

Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı! Rus tatilcilerin yılbaşında ilk tercihi Türkiye: Tam tamına yüzde 70

Yeniakit Publisher
2023-12-20 18:38:00 - 2023-12-20 18:49:36
Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı! Rus tatilcilerin yılbaşında ilk tercihi Türkiye: Tam tamına yüzde 70

Rusya Tur Operatörleri Birliği verilerine göre, Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında artış yaşandığı bildirildi.

Rus tatilcilerin çoğu yılbaşını ülkelerinde geçirecek, ülke dışına çıkacakların ilk tercihi ise Türkiye

Rusya'da bu yıl başında tatilcilerin çoğu ülke içinde seyahat etmeyi tercih edecek. Tur operatörleri en popüler güzergahlar arasında Moskova, St. Petersburg, Kafkasya, Baykal ve Kaliningrad'ı sayıyor.

Rusya'da bu yıl başında tatilcilerin çoğu ülke içinde seyahat etmeyi tercih edecek. Tur operatörleri en popüler güzergahlar arasında Moskova, St. Petersburg, Kafkasya, Baykal ve Kaliningrad'ı sayıyor.

Tur Operatörleri Birliği'nin araştırmasına göre, 300 bine yakın Rusyalı da tatilde yurt dışına gidecek. Yılbaşında seyahat etmesi beklenenlerin toplam sayısı ise 630 bin.

Yandex seyahat servisinden tur satın alanların yüzde 85'i yıl başı tatili için ülke içinde bir şehri seçti. Tur Acenteleri Alyansı da bu oranı yüzde 70 olarak paylaşıyor.
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Tur Operatörleri Birliği'nin verilerine göre yılbaşında Rusyalıların en çok tur satın aldığı ülkeler sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Türkiye, Tayland ve Hindistan (Goa) oldu.

Belmare acentesi ise yılbaşında en çok Türkiye'ye tur sattıklarını bildiriyor.

patronlardunyasi' aktardığı haberde: 4-5 yıldızlı bir otelde 28 Aralık - 8 Ocak arasında iki kişilik bir tatilin maliyeti 150 ile 200 bin ruble arasında olduğu belirtildi.

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