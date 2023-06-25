Ruslardan beklenmedik flaş Türkiye kararı! Markalar İstanbul’da: Rus turistlerin tercihi Türkiye

İSTANBUL’un bu yıl tarihinde ilk kez nüfusundan fazla turist ağırlaması bekleniyor. Turist sayısı perakende sektörünün performansını arttırırken, bir dönem Türkiye pazarından çıkmayı tercih eden veya operasyonlarını küçültme yoluna giden markalar da tekrar rotayı İstanbul’a çevirdi. Galataport Varlık Yönetimi ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, Ortadoğulu turistler için İstanbul’un artık çok vazgeçilmez bir durak olduğunu, son dönemde buna Rus ve Ukraynalı turistlerin de eklenmesiyle yabancı alışverişlerinin mağaza gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturmaya başladığını ifade etti. İrem Yücel Kaymak, ‘‘Bu sene Çin’den de çok turist bekleniyor. Böyle bir turist profili de perakende sektörünü iştahlandırıyor. Geçtiğimiz yıllarda markaların yavaş yavaş Türkiye’den gittiğine şahit olmuştuk. Şimdi tekrar pazara ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Markalar ilk etapta lokal ortaklarla, büyük Türk partnerlerle dönüş yapıyorlar. Büyük perakende gruplarının yabancı markalarla buluşma haberlerini alıyoruz. Zaman içinde de tekrar kendi ofislerini açmaya başlayacaklardır’’ diye konuştu.

YABANCI PAYI YÜKSELİYOR

Bu grupların farklı markalar için yer araştırması yaptığını ifade eden Kaymak, ‘Bize de yer soruyorlar. Şu anda Galataport’a girmek için yer bekleyen 50 civarında marka sırada. Türkiye pazarına ilk kez Galataport’la girecek 2 yabancı markayla da görüşme halindeyiz, son aşamaya geldik’’ dedi. Kaymak, ‘‘Markaların toplam satışları içinde turist payının minimum yüzde 40-50 seviyesinde olduğunu, bazı markalarda bu oranın yüzde 60-70’lere çıktığını görüyoruz. O yüzden de markalar genel anlamda mutlu, metrekare olarak büyümek isteyenler var. Alıcı ve pasta büyüyor’’ diye konuştu.

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İrem Yücel Kaymak, “Galataport ilk yıl 13.5 milyon ziyaretçi ağırladı. 2024’te yani üçüncü yılımızda da hedefimiz 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon ziyaretçi. Bu 7 milyonun 1.5 milyonunu da cruise yolcularından bekliyoruz. Ayrıca bu yıl sonuna kadar yaklaşık 200 sefer ve 500 bin yolcu ile mürettebata ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Nihai hedefimiz ise İstanbul’a gelen her iki turistten bir tanesini Galataport’a getirmek” dedi.

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İSTANBUL’DA TURİSTLER EN ÇOK DENİZDE HARCIYOR

Şu anda İstanbul’a gelen ve en çok para harcayan turist kitlesinin cruise turistleri olduğuna dikkat çeken İrem Yücel Kaymak, gemiyle gelen turistleri şöyle anlattı: ‘‘Turizm Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre bir cruise turisti buraya geldiğinde herhangi bir turistin bıraktığının 4 katından bile fazla bir rakam bırakabiliyor. Bizde ise 2 tip operasyon var. Biri konaklayan turistler, diğeri de transit dediğimiz, sabah gelip akşam üstü ayrılan gemilerdeki turistler. Onlar burada 8-9 saat geçiriyorlar. Gemiye her şeylerini ödemiş olarak biniyorlar. O yüzden limana indiklerinde maksimum harcayacak paraları var. Geminin tayfası da keza öyle. Burada ortalama 167 Euro gibi bir harcama miktarı söz konusu.’’

KRUZDAN İNEN, TÜRK MUTFAĞINA KOŞUYOR

hürriyet'in derlediği haberde: CruIse’den inen turistlerin alışverişlerde daha çok hediyelik eşyalara ve İstanbul’a Türkiye’ye özgü, lokal ürünlere yöneldiğini söyleyen Kaymak, ‘‘Onun dışında kozmetik markalarında çok fazla Arap turist görüyorum. Parfüm alışverişine çok rağbet gösteriyorlar. Mücevher ve ayakkabı da oldukça ilgi gören alanlar’’ diye konuştu. Gastronomi anlamında ise turistlerin mutlaka lokal bir şey yemek istediğine dikkat çekerek, ‘‘Türk mutfağını deneyimlemek istiyorlar. Kesinlikle bir lokumcuya da uğruyorlar’’ dedi. Kaymak, milliyet olarak ise en fazla para harcayan turistlerin Ortadoğulular olduğunu, bunu sırasıyla Rusların, İranlıların ve Almanların takip ettiğini sözlerine ekledi. Öte yandan Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği (RST), Türkiye’nin 2023 yazında Ruslar için bir numaralı yurtdışı tatil destinasyonu haline geldiğini bildirirken, halihazırda satılan tüm yurtdışı turlarının yüzde 35-65’inin Türkiye’ye yapıldığını duyurdu.