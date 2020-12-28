  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ruslar, Türkiye’nin yerini asla alamaz
Dünya

Ruslar, Türkiye’nin yerini asla alamaz

Azerbaycan Vatandaş Gelişim Partisi Genel Başkanı Ali Aliyev, “10 Aralık zafer töreninde yaşananlar ve Erdoğan ile Aliyev’in açıklamaları Rusya’yı endişelendirdi. Rusya, Azerbaycan’da asla Türkiye’nin yerini alamaz. Savaş sırasında ve sonrasında ülkenin her il, ilçe ve köyünde Türk bayraklarının dalgalanması endişe kaynağı. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, özellikle askeri yönde daha derin bir entegrasyon aşamasına girmelidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:19:00 -
Ruslar, Türkiye’nin yerini asla alamaz

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Azerbaycan Vatandaş Gelişim Partisi Genel Başkanı Ali Aliyev, Türkiye Azerbaycan ilişkileri, Güney Kafkasya’nın durumu, geleceği üzerine Akit’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fransa ve Belçika Temsilciler Meclisi’nin Azerbaycan’ı kınayıp sözde Ermeni Karabağ yönetimini tanıması konusunda konuşan Aliyev, “Dünya yeniden şekilleniyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyayı yeniden tasarlama süreci yaşandı. Günümüzde devletler askeri, ekonomik ve diplomatik güçlerine göre yeniden sınıflandırılıyor. Fransa öncelikle Türkiye’nin güçlenmesinden endişe duyuyor; gerçek şu ki, Türkiye, her bakımdan dünya siyasetinin en zayıf noktası sayılabilecek Fransa’yı zorluyor. Bu, Fransa’nın Türkiye’ye karşı attığı ilk adım değil. Bu, Türkiye’nin Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında da gözlemlendi. Libya’da Kaddafi’nin iktidardan çekilmesinin, bugünkü Libya’daki durumun o dönemde Fransa ve Sarkozy’nin çabalarının çirkin bir resmi olduğunu hepimiz biliyoruz. Fransa, Türkiye’nin Güney Kafkasya’da güçlenmesinden, petrol ve gaz rezervlerini satın almasından ve böylece Ortadoğu’da lider olmasından endişe duyuyor. Aslında Türkiye yavaş yavaş Fransa’yı solluyor ve Fransızlar bunu görmezden gelemediler. Güney Kafkasya’da yaşananlar, müttefiki Ermenistan’a gösterdikleri ilgi ve destek tesadüf sayılamaz ve bence Fransa’nın savaştan hemen sonra Ermenistan’a 200 İHA teslim etmesi de göz ardı edilmemelidir. Ancak tüm bu girişimler kararlılığımızı ve konumumuzu yumuşatmamalıdır. İki devlet olarak doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, ilişkilerde yakınlaşma her alanda gözetilmeli, Azerbaycan ve Türkiye dayanışmayı derinleştirmelidir” dedi.

Ermenilik Türk dünyasına karşı bir araçtır

Paşinyan’ın Türkiye’yi suçlamasının nedenlerine de değinen Aliyev, “Ermenistan devletinin temeli saldırgan politikalarla atıldı. Ermeniler bunu çok iyi anlıyorlar ve Batı dünyasının, Hıristiyan dünyasının kendilerini Müslüman dünyasına, Türk dünyasına karşı bir araç kullandıklarını biliyorlar. Ermenilik, Türklere ve Müslümanlara karşı bir iddiadır. Bu felsefenin arkasında Türk ve Müslüman dünyasına karşı mücadele vardır. Ermeniler bu politikadan vazgeçerse dünya güçlerinin onlara ihtiyacı kalmayacak, yabancı patronlar onları terk edecek ve tarihin arşivlerine gömülecekler. Bundan vazgeçmeyeceklerdir” dedi.

Bakü-Nahcivan yolu büyük bir olay

Türkiye, Nahçıvan ve Bakü’nün birleşmesinin önemine dikkat çeken Ali Aliyev, “Bu büyük bir jeopolitik olay olarak not edilmelidir. Ama bence bu otoyolun Rusya’nın kontrolünde olması endişe verici. Rusya’nın bölgede Türkiye’nin rakibi olduğunu biliyoruz. Tabii jeopolitik açıdan bakıldığında Rusya, Türkiye ile Azerbaycan arasında bu kadar büyük bir iletişimin kurulmasından hoşlanmıyor. Bence bu otoyol ileride yaşanacak değişiklikle bizim kontrolümüz altında olur ve çok daha önem kazanır” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan askeri entegrasyonu gerçekleşmeli

Türk ve Azeri ordularının entegre edilmesi gerektiğini de belirten Aliyev, “10 Aralık zafer töreni Rusya’yı endişelendirdi. Aslında Rusya, Azerbaycan-Türk bahçesinin ne kadar derin ve doğal olduğunun farkında. Rusya asla Azerbaycan’da Türkiye’nin yerini alamaz. Savaş sırasında ve sonrasında ülkenin her il, ilçe ve köyünde Türk bayraklarının dalgalanması büyük endişe kaynağı. Bu konuda Rusya endişeli ve Türkiye’nin statüsüne yükselemeyeceğini anlıyor. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, özellikle askeri yönde daha derin bir entegrasyon aşamasına girmelidir. Ve yavaş yavaş Azerbaycan-Türkiye bağları daha da güçlendirilmelidir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"13 günde bitiremezler" diyen İP'li vekil fena rezil oldu! AK Parti 10 günde tamamladı

Her projede ölçüp biçmeden hükümeti eleştiren muhalef bir kez daha rezil oldu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 18 Aralık't..
Gündem

"Toplu mezarlar yetmeyecek" diyen Bingür Sönmez'den yeni provokasyon: Aşı olmayan vatan hainidir!

Koronavirüs pandemisi sürecinde halkı kışkırtan açıklamalarıyla tepki çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşı olmayanları vatan haini ilan etti. ..
Trafik magandaları dehşet saçtı! Bir babayı katlettiler
Spor

Trafik magandaları dehşet saçtı! Bir babayı katlettiler

Trafikte yol verme kavgasında 8 kişi, baba ve oğulun bulunduğu aracın önünü kesip dehşet saçtı. Çıkan kavgada Salim Tuğ (53) yaşamını yitird..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay