  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir kez daha istifa gündemde: TFF Yönetim Kurulu bugün toplanıyor: Seçim kararı gelecek mi? Gazi, başörtüsü yasağına isyan etti: “Bu kolumu vatan için verdim ama kızım okula alınmıyor” Gıda güvenliğinde ihmal edilen mühim gerçek: İmalathane temizliği! Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: “Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!” Türk turizminin başarısı uluslararası ödülle taçlandı... Youtube'da dini sohbetler yayınlıyordu: Adı fon skandalından çıktı Doğalgaz kullanıcılarına büyük şok! Apartmanda oturanlar faturalarını en az yüzde 50 zamlı ödeyecek 3 bin 240 metrelik dev pist Karadeniz’in üstüne kuruluyor! Sondaj çalışmaları apar topar başladı Küresel piyasalarda petrol dalgalanıyor! Akaryakıtta bir indirim bir zam
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Çin yeniden yakıt ihraç edecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin yeniden yakıt ihraç edecek

Çin’in, Altın Hafta tatili nedeniyle kısa süreliğine durdurduğu ekim ayı rafine yakıt ihracatını yeniden başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

#1
Foto - Çin yeniden yakıt ihraç edecek

Reuters’a konuşan dört ticaret kaynağına göre karar, küresel dizel, benzin ve jet yakıtı piyasalarındaki arz sıkışıklığının hafiflemesine yardımcı olacak.

#2
Foto - Çin yeniden yakıt ihraç edecek

Sektör temsilcilerine göre Çin, ekim ayında toplam yaklaşık 3,7 milyon metrik ton benzin, dizel ve jet yakıtı ihracatına onay verdi. Çinli rafinerilerin eylül ayında bu üç üründen 4 milyon tonun biraz üzerinde ihracat yapması bekleniyordu.

#3
Foto - Çin yeniden yakıt ihraç edecek

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, ABD ve İsrail’in İran’la savaşı nedeniyle ham petrol akışlarının ve rafineri üretiminin aksaması üzerine mart ayında yakıt ihracatını kısıtlamıştı. Pekin, temmuz-eylül döneminde kontrolleri gevşetse de ihracatı aylık bazda incelemeye dayalı daha sıkı bir denetim altında tutuyor.

#4
Foto - Çin yeniden yakıt ihraç edecek

Çin’in ihracat kararında, Orta Doğu’daki savaş ve Rusya-Ukrayna çatışmasının rafine yakıt üretimini aksatması ve özellikle dizel fiyatlarını yükseltmesi etkili oluyor. Ülkeler arzı güvence altına almak için daha fazla yakıt tedarik etmeye çalışırken, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu hafta petrol stoklarının kullanımını hızlandırma ve dizel arzına öncelik verme kararı aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arda Turan milli takım için cevabını verdi!
Spor

Arda Turan milli takım için cevabını verdi!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde..
Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi! Karahasanoğlu: Birlikte üretecek birlikte büyüyeceğiz
Ekonomi

Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi! Karahasanoğlu: Birlikte üretecek birlikte büyüyeceğiz

Akit Medya Grubu’nun organize ettiği dev zirve siyaset, ekonomi ve medya dünyasını bir araya getirdi. Türkiye’nin büyüme performansının, enf..
BAE’den İsrail’e uçuş darbesi! Uçaklarına iniş izni verilmedi
Gündem

BAE’den İsrail’e uçuş darbesi! Uçaklarına iniş izni verilmedi

Dubai-Tel Aviv seferinde yaşanan ve pilotların yaralandığı kokpit krizinin yankıları sürerken Birleşik Arap Emirlikleri’nden İsrailli hava y..
İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Maltepe'de çöken binaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi, "Maltepe’de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 vatandaşımı..
Ali Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne sert tepki: ‘Siz CHP’nin vagonu musunuz?’
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne sert tepki: ‘Siz CHP’nin vagonu musunuz?’

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, AK Parti’nin sosyal medyada gündem olan “çöplerden çiçeklerin açması” temalı videosuna Saade..
Adaletten kaçamayacağını anladı!
Gündem

Adaletten kaçamayacağını anladı!

Gazeteci İlknur Yılmaz'a yönelik hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturmada çağrılara ve aramalara rağmen ifade vermeye gitmeyen Akkaya hak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23