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Bu iş bu kadar! Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

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Bu iş bu kadar! Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

Son dönemde yaşadığı performans düşüklüğüyle dikkat çeken Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için yönetim ve teknik heyet hemen devreye girdi. Teknik direktör Okan Buruk'un özel bir görüşmeyle moral verdiği 26 yaşındaki futbolcunun 2028'de bitecek sözleşmesini uzatmak isteyen sarı-kırmızılıların devre arasında masaya oturacağı belirtildi. Yönetimin, oyuncunun motivasyonunu artırmak amacıyla maaşına ciddi oranda zam yapmaya hazırlanması futbol kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

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Foto - Bu iş bu kadar! Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

Galatasaray yönetimi, son haftalarda beklenen performansı sergileyemeyen Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun 2028 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

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Foto - Bu iş bu kadar! Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

Yönetimin, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak ve oyuncunun motivasyonunu artırmak amacıyla yeni sözleşme görüşmelerini devre arasında başlatmayı planladığı belirtildi.

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Foto - Bu iş bu kadar! Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için hazırladığı yeni sözleşmede önemli bir maaş artışına gitmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, 26 yaşındaki futbolcunun mevcut ücretini ciddi oranda yükselterek uzun vadeli bir anlaşma yapmayı hedeflediği ifade edildi. Yeni sözleşmenin süresi ve oyuncuya teklif edilecek maaş konusunda ise henüz net bir rakam açıklanmadı.

#4
Foto - Bu iş bu kadar! Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

Barış Alper Yılmaz'ın performansındaki düşüşün ardından teknik direktör Okan Buruk da devreye girdi. Deneyimli çalıştırıcının milli futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek moral verdiği öğrenildi. Okan Buruk'un, oyuncunun yeniden eski performansına ulaşması için destek verdiği belirtildi.

#5
Foto - Bu iş bu kadar! Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

Galatasaray'ın önemli hücum oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı formayla 7 karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Galatasaray yönetimi ve teknik heyet, yeni sözleşme hamlesiyle Barış Alper Yılmaz'ın yeniden form tutmasını hedefliyor.

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Foto - Bu iş bu kadar! Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

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