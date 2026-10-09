Bu iş bu kadar! Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Son dönemde yaşadığı performans düşüklüğüyle dikkat çeken Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için yönetim ve teknik heyet hemen devreye girdi. Teknik direktör Okan Buruk'un özel bir görüşmeyle moral verdiği 26 yaşındaki futbolcunun 2028'de bitecek sözleşmesini uzatmak isteyen sarı-kırmızılıların devre arasında masaya oturacağı belirtildi. Yönetimin, oyuncunun motivasyonunu artırmak amacıyla maaşına ciddi oranda zam yapmaya hazırlanması futbol kulislerinde geniş yankı uyandırdı.