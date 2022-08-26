Ruslar Türkiye'den toplayıp toplayıp ülkerine götürüyor! 5 kat daha ucuz... Esnaf şaştı kaldı

Rus turistlerin yoğun olarak tercih ettikleri Antalya, Belek, Alanya, Kemer, Marmaris ve Bodrum'da pek çok yeni eczane açıldı. Ruslar bu eczanelere akın ediyor. Türkiye'ye gelmeden önce sosyal medya hesaplarında seyahatlerini duyurarak yakınlarına "Getirmemi istediğiniz ilaç var mı?" diye soran Rus turistler, güney sahillerinde tatilini yaptıktan sonra ülkelerine dönmeden önce muhakkak eczaneye uğruyor.

Ağrı kesici ve depresyon hapı

Yeni açılan eczanelerde Rusçayı ana dili gibi konuşan personelden hizmet alan turistler valizlerine koyup ülkelerine götürmek için yüklü miktarda ağrı kesici ve depresyon ilacı satın alıyor. Çünkü bu ilaçların fiyatı kendi ülkelerinde çok daha pahalı. Bu türden ilaçları şeker hastalarının kullandığı haplar ve kontakt lensler izliyor.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rus turistler geçmişte de bu alışverişi yaygın biçimde yapıyordu ancak Ukrayna savaşı Rusya'da ilaç sektörünü vurunca turistlerin Türkiye'den 'hediyelik eşya' için bir numaralı tercihi artık ilaçlar oldu.

Rus gümrüğü görmezden geliyor

Geçtiğimiz mayıs ayından beri Türkiye'den Rusya'ya götürülen bir numaralı ihtiyaç ürünü ve hediyelik eşya 'ilaçlar' oldu. Bu duruma Akdeniz sahillerinde, 'ilaç alışverişi' anlamına gelen 'pharma shopping' kelimesinin Türkçe okunuşuyla 'farma-şoping' adı verilmeye başlandı. Rus turizm haberleri sitesi 'Turdor'a göre, özellikle haziran ve temmuz aylarında Rusya’ya ilaç götürenlerin sayısında ciddi artış yaşandı.

Turdor'daki bilgilere göre Rusya'da istediği ilaçları bulamayan ya da ilaç ücretinden yakınan halk, tatil ve sağlığı birleştirerek eve ilaçla dönüyor. Rus gümrük memurları bavullardaki ilaçları fark etse de bunu görmezden geliyor. Rusya'da halihazırda pek çok ilacın Türkiye'dekinden 5 kat pahalıya satılmakta olduğu blertiliyor.