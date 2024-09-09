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Ekonomi Ruslar Türkiye'den satın almayı bıraktı! Antalyalılar bu habere sevinecek
Ekonomi

Ruslar Türkiye'den satın almayı bıraktı! Antalyalılar bu habere sevinecek

Yeniakit Publisher
2024-09-09 15:53:00 -
Ruslar Türkiye'den satın almayı bıraktı! Antalyalılar bu habere sevinecek

Ukrayna ile savaş şartlarının ağırlaştığı dönemde Türkiye'den konut toplayan Ruslar, şimdi Fransa, Endonezya (özellikle Bali), Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya gibi ülkelerden satın alımlara başladı. Özellikle Antalya'da Türklerin yaşadığı sitelerde büyük sorunlara neden olan Rusların ellerindeki konutları satması ve başka ülkelere kaymasının konut fiyatlarına olumlu yansıyacağı düşünülüyor.

Ev alan Rusların ilk hedefleri arasında artık Türkiye yok. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde, Rusya vatandaşları için en popüler gayrimenkul alım ülkeleri Fransa, Endonezya (özellikle Bali), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kıbrıs ve İspanya oldu. Bu ülkelerde gayrimenkul yatırım talepleri bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde artış gösterdi. Özellikle Fransa, Bali ve BAE’de yapılan talepler %15 artarken, Kıbrıs ve İspanya’da bu oran %10 seviyelerine ulaştı.

Fransa’da gayrimenkul sahipliği, oturma izni alma imkânları sunduğu için büyük ilgi görüyor. Fransa’da oturma izni almak için en popüler programlardan biri olan, belli alanlarda yetenek sahibi kişileri kapsayan "Pasaport-Yetenek" programı, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle Paris ve Côte d'Azur bölgelerinde küçük daireler ve lüks konutlar talep görüyor.

Kıbrıs ise, 300 bin euro ve üzeri gayrimenkul alımıyla kalıcı oturma izni sağlıyor. Kıbrıs'ta, özellikle IT sektöründeki göç nedeniyle yoğun bir talep artışı gözleniyor; 2023 yılında Kıbrıs'ta 12 bin Rusya vatandaşına oturma izni verildi.

RBC'nın araştırmasına göre Bali'de Rusların gayrimenkul yatırımlarına olan ilgisi hızla artıyor. Endonezya’nın Bali adasında gayrimenkul yatırımı, 350 bin dolar ve üzeri mülk alımıyla “altın vize” imkanı sunuyor. Bali'nin %5’lik yıllık ekonomik büyümesi ve turizm sektöründeki gelişmeler, bölgenin cazibesini artırıyor. Özellikle lüks tatil köyleri ve otel zincirlerinin adada varlık göstermesi, yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor.

BAE, özellikle Dubai’deki Business Bay ve Dubai Marina bölgeleri Rus yatırımcılar tarafından yoğun talep görüyor. Bu bölgelerde 1-2 yatak odalı daireler 400 bin dolardan başlayarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. BAE'de gayrimenkul yatırımı yoluyla alınan “altın vize” programı da ilgi odağı. Ancak, Umman ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde sunulan yeni yatırım fırsatları, bazı yatırımcıların BAE’den bu ülkelere yönelmesine neden oluyor.

2024 yılında Tayland’a olan talep %70 oranında arttı. Bu artış, özellikle yeni açılan doğrudan uçuşlar ve iyileştirilen ulaşım altyapısından kaynaklanıyor. Ayrıca, Tayland’da gayrimenkul yatırımları yıllık %12-15 oranında kira getirisi sağlıyor, bu da Rus yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline geliyor. Tayland'da, adalarda bulunan lüks villalar ve tatil köyleri yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

Rus yatırımcılar, daha önce ilgi göstermedikleri Vietnam, Kamboçya ve Mauritius gibi pazarlara yönelmeye başladı. Vietnam ve Kamboçya’da yapılan gayrimenkul alımları, yıllık %40’a kadar çıktığı iddia edilen kâr potansiyeli sunarken, bu bölgelerde düşük giriş maliyetleri de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Mauritius ise, yüksek kira getirisi ve vergi avantajlarıyla öne çıkıyor.

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