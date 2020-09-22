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Dünya Ruslar son dakika koduyla açıkladı! Su-30 savaş uçağı düştü
Dünya

Ruslar son dakika koduyla açıkladı! Su-30 savaş uçağı düştü

Rusya son dakika koduyla eğitim sırasında bir Su-30 savaş uçağının düştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:57:00 -
Ruslar son dakika koduyla açıkladı! Su-30 savaş uçağı düştü

Rusya’da askeri eğitim sırasındaki kaza acil koduyla duyuruldu. Rusya'nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağı düştü.

Su-30 tipi savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Ayrıca açıklamada ormanlık alanın Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarında olduğu söylendi.

Uçağın düşüş esnasında mürettebatın, fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu kaydedildi.

Su-30’un düşmesinin nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken olay yerine Rusya'nın Batı Askeri Bölgesinden ekip gönderildiği aktarıldı.

Rusya Hava Kuvvetlerinde önemli yere sahip çift motorlu Su-30, avcı uçağı olarak tanımlanıyor.

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