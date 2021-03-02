Ruslar Pelkas'a talip oldu, Fenerbahçe'nin istediği para dudak uçuklattı

Yunan basını, Dimitris Pelkas ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

SporTime.gr’de yer alan habere göre Rubin Kazan, yıldız futbolcu için Fenerbahçe’ye 7 milyon Euro’luk (61 milyon TL) bir teklif yaptı.

Ancak Sarı-Lacivertliler’in bunu geri çevirerek Rus ekibinden tam 15 milyon Euro (130.7 milyon TL) talep ettiği belirtildi.

Dimitris Pelkas’ın da Fenerbahçe’de mutlu olduğu ve Rubin Kazan’a gitmeye hiç sıcak bakmadığı kaydedildi.