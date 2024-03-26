Ruslar konut faturalarını ödeyemiyor!
Rusya’da 8 milyon kişi konut hizmetlerinden doğan fatura borçlarını ödeyemiyor.
Rusya’da 8 milyon kişi konut hizmetlerinden doğan fatura borçlarını ödeyemiyor.
Devlet İstatistik Servisi (Rosstat) verilerine göre, 2023 yılında yaklaşık 8 milyon Rusya vatandaşı konut hizmetleri borçlarını ödemedi.
2023’ün ilk çeyreğinde Rusya vatandaşlarının toplam konut hizmetleri fatura borçları 876,4 milyar ruble olarak kaydedildi.
Bu göstergede bir yılda yüzde 72 artış kaydedildi.
Resmi verilere göre, Rusya’da bugün halkın yüzde 7,8’inin konut hizmetleri borcu bulunuyor.
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Rusya’daki mülk sahiplerinin yüzde 10’u ise konut hizmetleri borçlarını zamanında ödemiyor. (Turkrus)