  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yer: İstanbul Havalimanı… Uçağı kaçırmak isteyen üç eylemciyi özel harekatçılar yakaladı

İDDEF, Fas ve Libya İçin Harekete Geçti

İddiaların kaynağı Göbeklitepe’den ilginç fotoğraflar: Göbeklitepe ile ilgili o iddialara cevap geldi

MİT'in 3. adamının ihaneti bakın nasıl deşifre oldu! ABD ve İngilizler iş tutmuş, sebebi...

Mansur'un Meral korkusu! Soruya verdiği cevaba bakın

"Akit'ten başkası beni taşıyamaz” demişti… Erdoğan yazarımız merhum Karakoç’u andı

Dizel aracı olanlara kötü haber! Eğer iddia doğruysa 'eyvah' dedirtecek bir vergi geliyor

İşverenlerin ne tavır alacağı belli oldu! İşe alım süreci devam edecek mi?

Yoldan geçen başörtülü kadınlara saldıran dinazoru sonunda...

85 yıllık şirket iflas etti! Kötü haber işçilere iletildi
Dünya Ruslar komut verdi: Karadeniz'de korkutan olay, savaşa ramak kaldı! Rus jetinden İngiliz uçağına füze!
Dünya

Ruslar komut verdi: Karadeniz'de korkutan olay, savaşa ramak kaldı! Rus jetinden İngiliz uçağına füze!

Yeniakit Publisher
2023-09-14 20:02:00 - 2023-09-14 20:21:51
Ruslar komut verdi: Karadeniz'de korkutan olay, savaşa ramak kaldı! Rus jetinden İngiliz uçağına füze!

Rus Su-27 pilotlarının kendi aralarındaki konuşmaların detaylarını paylaştı. Karadeniz'de korkutan

On sekizinci ayına çoktan giren Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle artık neredeyse her gün şimşek yüklü bulutların çarpıştığı Karadeniz'de saklanan gerçek bir yıl sonra ortaya çıktı, BBC dünya savaşının kıyısından dönüldüğünü dünyaya duyurdu.

Ukraynalılar yaz mevsiminin ilk günlerinde başlattıkları karşı taarruzda özellikle Karadeniz'deki Rus hedeflerini vuruyor. Kerç Köprüsü'nden Rus savaş gemilerine, denizaltılardan hava savunma sistemleri ve radarlara birçok hedef imha edilirken, geçtiğimiz yıl sonbahardan bu yana ısınan Karadeniz'de savaş uçaklarının kapışmasının perde arkası aralandı.

BBC, Eylül 2022'de Rus savaş uçaklarının Britanya ordusuna ait bir uçağa düzenlediği füze saldırısının daha önce açıklandığı gibi teknik arıza kaynaklı olmadığını bildiriyor. Rusya söz konusu dönemde olayın teknik bir arıza nedeniyle yaşandığını açıkladı, Birleşik Krallık yönetimi de bu açıklamayı kabul etti. Ancak konuyla ilgili üst düzey üç Batılı savunma yetkilisiyle konuşan BBC, olayın resmi olarak anlatılan versiyonundan farklı bir şekilde geliştiğini ortaya koydu.

SES KAYDI HER ŞEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Habere göre, Britanya ordusuna bağlı RC-135 Rivet Joint tipi keşif uçağı olay sırasında Rus jetlerinin iletişim sistemlerine sızmayı başararak, pilotların konuşmalarını kaybetti.

Buna göre Rusya'da yer istasyonundan gelen belirsiz bir emrin ardından, Rus pilotlardan biri Britanya ordusuna ait uçağı hedef almasına izin verildiğini düşündü.
Su-27 tipi savaş uçağından ateşlenen füzeler Rivet Joint'i ıskalarken, ikinci Rus pilotun da yer istasyonundan gelen emri yanlış anlayan meslektaşını azarlaması ve küfretmesi ses kayıtlarına yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Niyetimiz operasyonlarımızın güvenliğini sağlamak, gereksiz gerilimlerden kaçınmak ve kamuoyunu bilgilendirmek" ifadelerini kullandı.

'HEDEF SİZİN' KOMUTU

BBC'nin aktardığı detaylara göre, 29 Eylül'de Karadeniz'de gerçekleşen olayda iki Rus savaş uçağı Britanya ordusuna ait 30 mürettebatlı keşif uçağına yaklaştı.
Bu sırada savaş uçaklarıyla temasa geçen Rus yer istasyonu pilotlara, "Hedef sizin" komutunu yolladı. Belirsiz bir dilin kullanıldığı bu ifadeler pilotlardan biri tarafından ateş izni olarak yorumlandı.

BBC'ye konuşan Batılı kaynaklar, olayın yüksek derecede amatörlük içerdiğini ve benzer durumlarda NATO pilotlarına çok açık kelimelerle ateş izni verildiğini aktardı.
Rus pilotun ateşlediği ilk 'havadan havaya füze' hedefini ıskalarken, ateş izni olmadığını düşünen ikinci pilot duruma tepki gösterdi ve meslektaşını azarladı.

Rus pilot buna karşın ikinci füzeyi de ateşledi ancak bu füze de uçağın kanadından aşağıya doğru düştü. Savunma kaynakları bunun bir arıza ya da ateşleme sisteminin durdurulmasından kaynaklanmış olabileceği bilgisini paylaştı.

 

Tam 25 milyar poundluk yeni işbirliği ortaya çıktı: Türkiye'ye büyük döviz bırakacak! Yeni gelişme
Tam 25 milyar poundluk yeni işbirliği ortaya çıktı: Türkiye'ye büyük döviz bırakacak! Yeni gelişme

Ekonomi

Tam 25 milyar poundluk yeni işbirliği ortaya çıktı: Türkiye'ye büyük döviz bırakacak! Yeni gelişme

ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi: F-16'ların yerini alacak olan 4 adet F-35'ler Danimarka'ya indi!
ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi: F-16'ların yerini alacak olan 4 adet F-35'ler Danimarka'ya indi!

Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi: F-16'ların yerini alacak olan 4 adet F-35'ler Danimarka'ya indi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23