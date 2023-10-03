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Ekonomi

Ruslar işi "sıkı" tutacak!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 15:35:00 - 2023-10-03 15:35:40
Ruslar işi "sıkı" tutacak!

Rusya Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi çerçevesinde sıkı maliye politikalarına devam edeceğini bildirdi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Aleksey Zabotkin, enflasyon oranını yüzde 4’e düşürebilmek için gelecek yıl da sıkı mali politika uygulamasının süreceğini söyledi. Zabotkin, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Rusya Merkez Bankası’nın para politikasını değerlendirdi.

Enflasyon hedeflemesi

Enflasyon oranında hedefin yüzde 4 seviyesinde olduğunu anımsatan Zabotkin, “Enflasyonun yüzde 4 hedefine geri getirilmesi için muhtemelen önümüzdeki yıl da sıkı para politikasının sürdürülmesi gerekecek.” dedi. Zabotkin, gelecek yıl faiz oranının ortalama yüzde 11,5 ila 12,5 arasında seyretmesini tahmin ettiklerini belirterek, “Ancak enflasyon düştükçe, faiz oranı 2026 yılına kadar yüzde 5,5 ila 6,5'lik nötr aralığa geri dönecektir.” diye konuştu. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rusya’da enflasyon oranının 2024’te de yüksek seviyede kalacağını söylemişti. Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybıyla artan yüksek enflasyon tehlikesi nedeniyle faiz oranını 15 Ağustos’ta yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye, 15 Eylül’de de yüzde 13’e yükseltmişti.

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