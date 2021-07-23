Ruslar hidrojen yakıtıyla çalışan motor için çalışıyor
Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Birleşik Motor Şirketi’nin, hidrojen yakıtıyla çalışan hava ve kara araçları motorları üzerinde çalışmaları başlattığı açıklandı.
Birleşik Motor Şirketi, MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda, hidrojen yakıtıyla çalışan hava ve kara araçları motorlarını geliştirme programının başlatıldığını duyurdu.
Proje için çalışma grubunun oluşturulduğunu, tasarım ve deney çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
Birleşik Motor Şirketi Baş Tasarımcısı Yuriy Şmotin, “İki ana teknolojiyi değerlendiriyoruz, hidrojen yakıtının modifiye gaz türbinlerinde doğrudan yanması ve yakıtın elektrokimyasal yolla, yakıt elementleri kullanılarak elektrik enerjisine dönüşmesi” açıklamasında bulundu.