Ruslar duyurdu! Türkiye'den rekor zam
Rusya’dan yurtdışına yapılan seyahatlerde Türkiye turlarının fiyatları arttı. Türkiye turlarına yüzde 13 zam yapılırken BAE ve Mısır turlarına yapılan artışın yüzde 1'lerde kalması herkesi şaşırttı.
Rusya’dan yurtdışına yapılan seyahatlerde Türkiye turlarının fiyatları arttı.
Turizm Databank’ın Rosstat’dan yaptığı analize göre, Mayıs 2024’te Rusya’dan yurtdışına yapılan seyahatlerde en popüler 3 destinasyonda ortalama fiyatlar aylık % 2 düşerken ve yıllık % 3,6 dolayında yükseldi. Yıllık artış Türkiye için % 13 oldu.
Rusya’da en pahalı kim?
Yıllık artış Türkiye için % 13 olurken Mısır % 1,0 ve BAE de % 1,4 dolayında daraldı. Ortalama fiyatlara göre en pahalı ülkeler sıralaması; Türkiye Mısır ve BAE şeklinde oluştu.
Ekonomi
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