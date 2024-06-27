Ruslar duyurdu! Türkiye'den rekor zam

Rusya’dan yurtdışına yapılan seyahatlerde Türkiye turlarının fiyatları arttı.

Turizm Databank’ın Rosstat’dan yaptığı analize göre, Mayıs 2024’te Rusya’dan yurtdışına yapılan seyahatlerde en popüler 3 destinasyonda ortalama fiyatlar aylık % 2 düşerken ve yıllık % 3,6 dolayında yükseldi. Yıllık artış Türkiye için % 13 oldu.

Rusya’da en pahalı kim?

Yıllık artış Türkiye için % 13 olurken Mısır % 1,0 ve BAE de % 1,4 dolayında daraldı. Ortalama fiyatlara göre en pahalı ülkeler sıralaması; Türkiye Mısır ve BAE şeklinde oluştu.