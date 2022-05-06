Ruslar apar topar Türkiye'ye gelecek! Fiyatlar maalesef patlayabilir

Avrupa Komisyonu, hazırlanmakta olan altıncı yaptırım paketi kapsamında Rus şirketleri ve vatandaşlarının mülk edinmesine yasak getirmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, teklifin pakete girmesi durumunda mülklerin devrine de yasak gelecek.



Ancak haberde uygulamanın üye devletler tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği ayrıntısına dikkat çekilmekte. Moskovskiy Komsomolets gazetesi, kararın olası sonuçlarını uzmanlara sordu.



Emlak şirketi Makromir'den Oleg Platonov, kararın en çok Avrupa Birliği'nde ikinci bir vatandaşlığı ya da oturum izni bulunmayan Rusları etkileyeceğini söyledi. Platonov, önceki yaptırım paketlerinde para hareketlerine getirilen sınırlamalar nedeniyle Avrupa'dan mülk edinmenin zorlaştığını, ancak yeni kararla birlikte bunun imkansız hale geleceğini belirtiyor.



Peki Rusya dışında mülk almak isteyen Rusya vatandaşları için hangi alternatif pazarlardan söz edilebilir?



Platonov iş kurmak ya da yaşamak için şu anda en yakın alternatiflerin Gürcistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sırbistan olduğunu dile getirdi. Ancak bu ülkelerde de emlak fiyatı son 2 aylık süreçte gelen Rusya ve Ukrayna vatandaşları nedeniyle artmış durumda.



Uzmanlar AB'nin yasağıyla Türkiye'de bazı bölgelerde talebin ve fiyatları da arttırabileceği yorumunu yapıyor.

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