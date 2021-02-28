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Gündem Ruslar, Ankara Metrosu'nda yakalandı! Bakın ne yapıyorlardı
Gündem

Ruslar, Ankara Metrosu'nda yakalandı! Bakın ne yapıyorlardı

Ankara Metrosu'nda bulunan trenler, Rus grafitici gençler tarafından boyandı. Meydana gelen olay sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 12:35:00 -
Ruslar, Ankara Metrosu'nda yakalandı! Bakın ne yapıyorlardı

Rusya’dan Ankara’ya gelen iki grafitici genç, gece saatlerinde Ankara Metrosu’nun depo sahasına tel örgüleri keserek girdi. Gençler, bir tren vagonunu boyarken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Gençlerin, sosyal medya üzerinden para ve puan kazanmak için bu tarz eylemleri gerçekleştirdikleri öğrenildi. Yetkililer, bu tarz eylemlerin yılda 5-6 kez yaşandığını belirtti.

Ankara Metrosu’na ait trenlerin depolandığı Macunköy’deki depo sahalarında geçen pazartesi günü ilginç bir olay yaşandı. Grafiti çalışmalarının görüntülerini ve fotoğraflarını sosyal medyada para ve puan kazanmak için paylaşan Nikita V. ve Dmitry G., gece saatlerinde metro trenlerinin olduğu sahaya tel örgüleri keserek girdi. 2 genç, eski kullanılmayan bir Bombardier marka treni boyarken metronun depo sahasındaki güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Rusya’dan geldikleri belirlenen ve sırt çantalarında çok sayıda sprey boya bulunan gençler güvenlik görevlileri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Bu eylem ilk değil

Rus iki gencin grafiti ile metro trenini boyarken yakalandıkları eylemin benzerlerinin daha önce de farklı kişilerce gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, Ankara Metrosu bünyesinde bulunan trenlerin zaman zaman grafiti yapanlar tarafından kaçak olarak boyandığını, eylemleri gerçekleştirenlerin de genellikle yabancı uyruklu olduklarını söyledi. Boyama eylemlerinin ardından trenlerin özel temizleyiciler kullanılarak temizlendiğini belirten yetkililer Hürriyet’e şu bilgileri verdi:

Hava karardığında yapıyorlar

“İlk önceleri Macunköy depo bölgesinde meydana gelen bu olay, daha sonra uç istasyonda bekleyen trenlerin arkasına geçerek veya bekletme hatlarında bulunan yedek trenlerde de gerçekleşti. Yılda 5 ya da 6 kez meydana gelen tren boyama eylemi, daha çok Macunköy ve Çayyolu depo bölgelerinde yaşanıyor. Bununla birlikte, özellikle akşam saatlerinde, havanın kararması ile birlikte hattın belirli bölgelerinde bulunan bekletme hatlarında da gerçekleşiyor.

Trenler iki gün servise çıkamıyor

Meydana gelen bu olaylar tespit edildiğinde, öncelikle ilgili bölgeye polis ekibi talep ediliyor. Gelen polis ekibi yaptığı ön incelemeler sonucunda, konuyu Olay Yeri İnceleme’ye iletiyor. Yapılan çalışmalardan sonra kurum olarak olayı gerçekleştirenlerden şikâyetçi oluyoruz ve tutanak tutulmasını sağlıyoruz. Emniyet görevlilerinin yaptıkları çalışmaların tamamlanmasından sonra, boyanan trenler özel temizleyiciler kullanılarak temizleniyor. Bu temizleme çalışmaları nedeniyle maalesef tren bir ya da iki gün ticari servisten alınmak zorunda kalıyor.”

Çoğu yabancı uyruklu çıkıyor

Tren boyayan kişilerin genellikle genç olarak adlandırılan yaş grubunda olduklarına dikkat çeken yetkililer, “İlginç olan ise yakalananlar arasında yabancı uyruklu olanların sayısı, dikkat çekecek bir orandadır. Örneğin geçen hafta yakalan iki kişi de Rusya uyruklu. Bu tür olayları yapanların anlık kararlar ile değil, belli bir süre gözlem yaparak çalıştıkları için bugüne kadar trenleri boyayanların yakalanma sayısı çok fazla değil. Yakalanan şahıslar da polis ekiplerine teslim ediliyor ve haklarında şikâyetçi oluyoruz. Tren boyarken yakalananlardan sonra benzeri olaylar belli bir süre kesiliyor fakat sonra bu tür girişimler devam ediyor” diye konuştu.

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Yorumlar

Ahmet

Zararı karşılayıncaya kadar çalıştırmak sonra da def edip sınırdışı etmek lazım şerefsizleri
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Eda

Bence trenlerin renkli olmasinda fayda var 1. kimse boyayamaz 2. daha hos ve daha güzel duruyor. Hatta birakin bu gencler boyasin yeni trenleri. Gayet güzel duruyor bence.
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