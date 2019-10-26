Ruşeym nedir ne işe yarar?

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan ruşeymin faydalarını sizler için bu haberde bir araya getirdik. Peki ama ruşeym nedir? Ruşeymin faydaları ve zararları nelerdir? Ruşeym nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Ruşeym, buğdayın en üstünde onun çoğalmasını sağlayan bir besindir. 250 kilo buğdaydan 25 gr ruşeym anca elde edilebiliyor. Çok nadir ve bir o kadar da içerisi besin kaynağı dolu.

Ruşeymi yemeklerinizin, ekmeklerinizin ve tatlılarınızın içerisinde kullanarak besin değerlerini yükseltebilirsiniz.

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Ruşeymin yapısında 18 aminoasit, 10’dan fazla vitamin, 8 mineral, 913 protein bileşeni, omega 3, 6, 9 yağ asitleri bulunur. Ruşeym kalp damar sağlığını korur, kilo kontrolüne yardımcı olur, kolesterolü düşürür. Ruşeymde A, B1, B2, B5, B6, C, D, E vitaminleri ile fosfor, kalsiyum, sodyum, çinko, magnezyum, demir, potasyum ve manganez gibi mineraller bulunur.

Ruşeymin yararları nelerdir?

- İçerisinde barındırdığı çok fazla lif sayesinde sindirim sisteminiz için oldukça faydalıdır.

- Kalp ve damarlarınız hastalığına yakalanmamanız için yardımcı görevdedir.

- Kolesterol bulundurmaz.

- Tok tutma özelliği sayesinde zayflamanıza yardımcı olacaktır. Besin değerleri yüksek olduğu için gönül rahatlığıyla diyetlerinizde kullanabilirsiniz.

- Çok büyük bir antioksidan kaynağıdır.

- Sinir sisteminizin rahatlaması için birebir.

- Cildinizdeki kuruluğu düzenler ve iltihapları arındıracağı için taze bir görünüm verir.

- İçindeki vitamin sayesinde saç ve tırnaklarınızın güçlenmesini sağlar.

Tadı belli belirsiz ruşeymin tüketimini aksatmayarak vücudunuza çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Yemeklerinizin içinde görünmese dahi az miktarda kullanarak -gerek yoğurdunuza gerek tatlılarınıza- vitamin deposu bu besinin yararlarını göreceksiniz.