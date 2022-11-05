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Siyaset Ruşen Çakır duyurdu: Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmaya hazırlanıyor
Siyaset

Ruşen Çakır duyurdu: Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmaya hazırlanıyor

Fondaş Ruşen Çakır, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için hazırlık yaptığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Bir takım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 16:40:00 - 2022-11-05 16:43:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto edilmişti. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olmasını gündeme getirmiş, bu talep de HDP ve CHP'den karşılık bulmamıştı.

"Ekrem İmamoğlu adaylığa hazırlanıyor"

Gündemi meşgul eden 'adaylık tartışmalarına' ilişkin oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fondaş Ruşen Çakır, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için hazırlık yaptığını belirtip, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Bir takım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" diye konuştu.

Fondaş Medyascope'ta yapılan yayının diğer konuğu Kemal Can ise aday belirsizliğinin hakim olduğu 6'lı masaya serzenişte bulundu.

Aday belirsizliğinin kararsızlığı tetiklediğini ifade eden Can, kararsızların AK Parti'ye geçmesinden endişeli olduğunu gözler önüne serdi.

Kemal Can şu ifadeleri kullandı;

"Kararsız bloğu büyüyor. Bu bloktan iktidara yakınlaşma eğilimi var. Belirsizlik kararsızlığı artırır. Bu belirsizliğin devam etmesi iktidarı sıkıştıran bir şey olmaktan çıkacak. Adaylık süreci artık önlerinde, bunu nasıl halledecekler netleştirmeleri gerekiyor. Bu süreci başlattıklarını göstermeleri gerekiyor."

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