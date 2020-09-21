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Dünya Rus zırhlısından bakın kim çıktı! Putin'i zora düşürecek görüntü
Dünya

Rus zırhlısından bakın kim çıktı! Putin'i zora düşürecek görüntü

Suriye'nin kuzeyinde devriye atan Rus askeri polis zırhlısından YPG'li teröristler çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:15:00 -

Suriye’de katil Esed’e destek vermesinin yanında terör örgütü YPG’ye de açıkça arka çıkan Rusya, bölgede kötü gidişatı körüklüyor.

Suriye’nin kuzeyinde yer alan bir bölgede Rus askeri zırhlısından YPG’ye ait bir terörist çıktı.

Rusya ile YPG arasında yapılan devriyede skandal görüntüler ortaya çıktı

M4 karayolundaki araçlara eşlik edilen devriyelerin birinde, Rus askeri polisine ait zırhlı aracın içerisinden bir teröristin çıktığı görülüyor.

Mepa News’ten gazetecİ Halid Abdurrahman tarafından paylaşılan görüntülerde, araçtan inen kişinin üzerinde YPG arması ve hücum yeleği dikkat çekti.

Rusya bölgede YPG’ye askeri yardımda bulunmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, teröristlere radar ve iletişim ekipmanlarından oluşan destek gönderilmişti.

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