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Dünya Rus yetkili Vladimir Tokarey'den Türkiye açıklaması: Yakın zamanda...
Dünya

Rus yetkili Vladimir Tokarey'den Türkiye açıklaması: Yakın zamanda...

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Tokarev, yakın zamanda Türkiye'deki projelerde yer alabileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:26:00 - 2020-11-18 15:28:06
Rus yetkili Vladimir Tokarey'den Türkiye açıklaması: Yakın zamanda...

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Tokarev, Rus şirketlerin Türkiye'deki altyapı projelerinde yer alabileceğini ifade etti.

Tokarev "Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile altyapıları projeleri konusunda işbirliğine yönelik mutabakat imzalandı. Rus şirketlerin Türkiye’deki projelerin gerçekleştirilmesinde yer almasına yönelik fikirler var” dedi.

Sputnikin haberine göre, Rus Demiryolları (RJD), geçen yıl eylül ayında kurumun genel müdürü Oleg Belozyorov ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'un Moskova’da görüştüğünü bildirmişti. Açıklamaya göre, iki ülke arasındaki yük taşımacılığındaki artışı ele alan taraflar, ortak projelerin gerçekleştirilmesi konusunda önemli bir potansiyel gördüklerini belirtmişti.

RJD ayrıca Mayıs 2019’da Ankara'da Rusya, Türkiye ve Azerbaycan arasında demiryolu yük taşımacılığını geliştirmeye yönelik bir işbirliği mutabakatı imzaladığını açıklamıştı.

Mutabakat metninde Bakü-Tiflis-Kars güzergahı üzerinden düzenli demiryolu yük taşımacılığının sağlanması için ortak adımlar atılmasının yanı sıra ekonomik olarak gerekçelendirilmiş tarifeler belirlenmesi ve yeni yüklerin kazandırılması öngörülüyor.

Bu amaçlar doğrultusunda tarafların, Türkiye sınırları içinde Ahılkelek (Gürcistan)-Kars (Türkiye) hattının 76 kilometre uzunluğundaki kesiminin 1520 milimetre ekartmanlı kullanıma uygun hale getirilmesi ve Kars'ta terminal ve lojistik merkezi inşaat projesini uygulama olasılığını değerlendireceği belirtilmişti.

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