Rus yetkili beklenmedik gelişmeyi paylaştı: Türkiye yerine BAE'yi seçmeye başladılar

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Artur Muradyan Rus turistlerin Türkiye talebiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Artur Muradyan yurtdışı rezervasyonlarda bir patlamadan bahsetmek için henüz erken olduğunu söyledi.

2019 yazına göre yurtdışı satışlarda yüzde 40 düşüş var

Muradyan 2023 yaz sezonunda yurtdışı turlara olan talebin Rus turizm endüstrisi için rekor yılı olan 2019'a göre yüzde 40 daha az olduğunu ifade etti. Yurtdışı turizmin aksine, iç turizmin büyüme gösterdiğini belirten Muradyan yurtdışı turlara yönelik talepteki yavaşlamanın ilk endişe verici göstergesinin Türkiye'ye olan talebin gerilemesi olduğunu da söyledi.

Türk otelleri fiyatları aşırı artırınca Rus turistler bekleyip görmeye karar verdi

Muradyan şöyle konuştu: " Piyasa, Mayıs tatili için Türkiye'de rekor bir rezervasyon hacmi bekliyordu ve buna bağlı olarak hem otelciler hem de havayolu şirketleri fiyatları artırdı. Ancak yabancı para birimleri karşısında rublenin değerinin zayıflaması sebebiyle turistler "bekleyip görmeye" karar verdi. Mayıs ayına olan talebin düşük olması nedeniyle havayolları Türkiye'ye uçuş sayısını gözden geçirmek ve optimize etmek zorunda kaldı. Yaz için Türkiye'ye çok sayıda uçuş programı planlanıyor, ancak hava taşıyıcılarının hayal ettiği biçimde lansmanları gerçekleşmedi. Sadece Mayıs tatilleri için, hem Rus hem de Türk havayolları tarafından bazı uçuşlar iptal edildi. Bu, beklentilerin ve gerçek talebin farklılaştığını gösteriyor. Türkiye'ye talebin gerilemesindeki ana sebep yüksek fiyat. Örneğin, Türkiye'deki bazı oteller bu yıl fiyatları geçmişe göre yüzde 50'ye varan oranlarda artırdı."

Türkiye rezervasyonlarının bir kısmı bu ülkelere kayacak

Muradyan fiyat artışına rağmen Türkiye'nin yaz satışlarında ilk sırada yer alacağını ancak aynı zamanda Türkiye satışlarından bir kısmının başta Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland ve Maldivler olmak üzere Asya destinasyonlarına kayacağını da söyledi. Muradyan, yaz aylarında Maldivler'deki bazı otellerin fiyatlarının Türkiye'den daha ucuz olduğuna da dikkat çekti.

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