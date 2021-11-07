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Dünya Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna askeri arasında çatışma!
Dünya

Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna askeri arasında çatışma!

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 23:37:00 -
Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna askeri arasında çatışma!

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların 8 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Pavlopil, Gnutove, Vodyane, Novozvanivka ve Piski bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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