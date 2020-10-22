Rus Wagner paralı askerlerinin infazından kurtulan Libyalı: "Üzerimize kurşun yağdırdılar"

TRABLUS (AA) - Libya'da Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerce babası, kardeşi ve kayınbiraderi öldürülen Libyalı Muhammed Ebu Acila Enbis, ölü numarası yaparak şans eseri hayatta kaldığını söyledi.

Middle East Eye internet sitesinin Daniel Hilton imzalı haberine göre, 28 yaşındaki Muhammed, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarının yoğunlaştığı 23 Eylül 2019'da evini terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Muhammed, bir süre sonra çatışmaların yoğunluğunun azalmasının ardından Trablus'un 50 kilometre güneyindeki Esbia'da bulunan terk ettiği evinin durumunu kontrol etmek için karşılaşabileceği tehlikeleri göze alarak buraya gittiğini ifade ediyor.

Burada Wagner'e bağlı paralı askerlerce fark edilen ve takip edildiğini dile getiren Muhammed, El-Hurriyye bölgesinde ailesiyle geçici olarak yaşadıkları evde, babası Ebu Acila, kardeşleri Hüsam ve Muhammed, kayınbiraderi Hamza ile yakalandıklarını anlatıyor.

Wagner askerlerinin, kimliklerine ve cep telefonlarına el koyduklarını kaydeden Muhammed, savaşçıların üzerinde birçok askeri teçhizat bulunduğunu ve kendi aralarında Rusça konuştuklarını aktarıyor.

- "Rusların her biri iri ve sağlam yapılıydı"

Yakalandıktan sonra birkaç saat içinde ailenin bir yerden bir yere taşındığı belirtilen haberde, Muhammed'in şu ifadelerine yer veriliyor:

"Sıcak bir geceydi ve bizi bir minibüsün arkasında tutarak başımızdan aşağı su döktüler. Su, gözümüze bağladıkları bandajı şeffaflaştırdı. Parlak kırmızı yüzlerini ve yeşil gözlerini görebiliyordum. Rusların her biri iri ve sağlam yapılıydı. İçlerinden birinin protez bacağı var gibi görünüyordu."

- "Üzerimize kurşun yağdırdılar. Kendimi yere atarak ölmüş numarası yaptım"

Sonunda ailesiyle birlikte bir çiftlikte betonarme bir eve götürüldüklerini, burada elleri ve gözleri bağlı şekilde teker teker diz çöktürüldüklerini anlatan Muhammed, o anlara ilişkin şunları söylüyor:



"Sıraya en son ben girdim. Sonra üzerimize kurşun yağdırdılar. Kendimi yere attım ve ölmüş numarası yaptım."

Haberde, Muhammed'in şans eseri sağ kurtulduğu, kardeşi Hüsam'ın ayağına birkaç kurşun isabet ettiği, diğerlerinin ise hayatlarını kaybettiği aktarılıyor.

Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerin, Libya'daki çatışmalarda kilit rol üstlendiği vurgulanan haberde, "Rusya'nın bu savaşa dahil olduğunun inkar edilemeyeceği" ifade ediliyor.



- Libya'da Wagner grubuna ait binlerce paralı asker bulunuyor



Birleşmiş Milletler (BM) raporları ve ABD'nin Afrika Komutanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, Libya'da Wagner'e mensup 2 bin ila 2 bin 500 yabancı paralı asker olduğu düşünülüyor.



Wagner Grubu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın, Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeniy Prigojin'e ait.



ABD, daha önce yayımladığı açıklamalarda, Wagner'in Libya'daki varlığı nedeniyle doğrudan Moskova yönetimini sorumlu tutmuştu.



Libya ordu kaynaklarından edinilen bilgiler de Rusya'nın Hafter'e paralı savaşçı ve askeri destek sevkiyatı yapmak için "hava köprüsü" kurduğunu teyit ediyor.



AA ekibinin görüntülediği, Hafter milislerinin geri çekildiği Trablus'un güneyinde sivillere ait evlerin duvarlarına yazılan Rusça birçok askeri bilgi notları, buralarda ele geçirilen Rusça kitaplar ve Rus menşeli ürünler de Wagner'in Libya'daki varlığını teyit ediyor.



Wagner'e mensup paralı askerler, Libya ordusunun, sahil kenti Sirte ve Trablus'un güneydoğusundaki Cufra Hava Üssü'nü kurtarma operasyonlarının önündeki en büyük tehdit olarak görülüyor.



