0553 313 94 23

Rus vekilden Erdoğan açıklaması: Direncini kırmaya çalışıyorlar

Duma milletvekili Vyaçeslav Nikonov, Batı’nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı "çok büyük bir oyun" oynadığını söyledi.

17 Ağustos 2018 Cuma 22:18
Rus vekilden Erdoğan açıklaması: Direncini kırmaya çalışıyorlar

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Eğitim Komisyonu Başkanı ve uluslararası siyaset uzmanı Vyaçeslav Nikonov, Facebook sayfasından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Washington'dan yapılan öfkeli saldırıya ve dünyanın liberal medya kaynaklarının Erdoğan'a karşı yürüttüğü en az bu kadar öfkeli kampanyaya bakılacak olursa çok büyük bir oyun oynanıyor. Erdoğan'ı devirmeye ya da direncini kırmaya çalışıyorlar. Önünde iki seçenek var, boyun eğmek ve imajını yitirmek, ya da ilkesel davranmak ve Batı'yla ilişkiyi kesmek" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın şimdilik ikinci alternatif doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çeken Nikonov, "Ancak bu konu açık ve geleceğin dünyası için çok ciddi" dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 22:18
  1. Rusya
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK'ya dev operasyon: 20 gözaltı
    1. Terör örgütü PKK'ya dev operasyon: 20..
    2. Rusya'dan Türkiye'ye kritik çağrı:..
    3. Moody's ve SP Türkiye'nin kredi notunu..
    4. Terör örgütüne darbe: 4 terörist..
    5. Ihlamurun faydaları nelerdir?
    6. Dijital göz yorgunluğu nedir?
    7. Başkentte trafik kazası: 4 kişi..
    8. Unutkanlığa karşı alınabilecek..
    9. Varisi olanlar nelere dikkat etmeli?
    10. Bu alışkanlıklar üreme sağlını olumsuz..
    11. Hasanpaşa köftesi tarifi
    12. Mevlüt Çavuşoğlu: Türk milleti kimse..
    13. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak..
    14. Karpuz mu dondurma mı? Hangisi daha..
    15. FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına..
    16. Tirit nasıl yapılır?
    17. Karabiberin faydaları saymakla bitmiyor
    18. İncir uyutması tarifi
    19. Türkiye ve Fransa'dan Amerika'ya karşı..
    20. Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan TL..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    "70’lik sapık bunak" salyalarını bu kez ‘Hac ibadeti’ için akıttı!
    "70’lik sapık bunak" salyalarını bu kez ‘Hac ibadeti’ için akıttı!
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Alev Alatlı: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır
    Alev Alatlı: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Açık açık söyledi: Şımarık müttefiklere ihtiyacımız yok! En önemli alternatifimiz...
    Açık açık söyledi: Şımarık müttefiklere ihtiyacımız yok! En önemli alternatifimiz...
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler