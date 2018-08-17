Rus vekilden Erdoğan açıklaması: Direncini kırmaya çalışıyorlar

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Eğitim Komisyonu Başkanı ve uluslararası siyaset uzmanı Vyaçeslav Nikonov, Facebook sayfasından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Washington'dan yapılan öfkeli saldırıya ve dünyanın liberal medya kaynaklarının Erdoğan'a karşı yürüttüğü en az bu kadar öfkeli kampanyaya bakılacak olursa çok büyük bir oyun oynanıyor. Erdoğan'ı devirmeye ya da direncini kırmaya çalışıyorlar. Önünde iki seçenek var, boyun eğmek ve imajını yitirmek, ya da ilkesel davranmak ve Batı'yla ilişkiyi kesmek" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın şimdilik ikinci alternatif doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çeken Nikonov, "Ancak bu konu açık ve geleceğin dünyası için çok ciddi" dedi.