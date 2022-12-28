  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Ekonomi Rus uzmanlardan dikkat çeken çıkış: Avrupa gitti, Türkiye şüpheli
Ekonomi

Rus uzmanlardan dikkat çeken çıkış: Avrupa gitti, Türkiye şüpheli

Rusya'nın enerjiden sorumlu başbakan yardımcısı Aleksandr Novak, doğalgaz ihracatı konusunda karamsar olduklarını söyledi. Son gelişmeleri değerlendiren enerji uzmanları, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi ve Çin'den alınan gaz konusunda karamsar olduklarını bildiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 14:13:00 -
Rus uzmanlardan dikkat çeken çıkış: Avrupa gitti, Türkiye şüpheli

Önceki gün TASS ajansına söyleşi veren Rusya'nın enerjiden sorumlu başbakan yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl ihraç edilen doğal gaz miktarının yüzde 25, üretimin ise yüzde 12 azaldığını söyledi. Ancak ülkedeki enerji uzmanları tablonun bundan daha karamsar olduğu görüşünde.

Novıye İzvestiya portalına konuşan uzmanlar, özel askeri operasyonun başlangıcından önce sadece Gazprom'un Avrupa'ya ihraç ettiği miktarın 150 milyar m3 olduğuna, bu yıl yaşanan toplam kaybın ise 120-140 milyar m3 arasında gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Buna göre, Türk Akımı ve Ukrayna transiti dışında Batı istikametinde boru hattı satışı kalmadı.

Buna karşın Sibirya'nın Gücü hattı üzerinden Çin'e gerçekleşen sevkiyat artmış durumda. Ancak uzmanlar bu satışın Avrupa pazarına satılan miktarın altında kaldığını belirtiyor.

Enerji uzmanları Rusya'nın Avrupa pazarında doğrudan satışlara alternatif olarak Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi konusuna şüpheyle yaklaşıyor. Portalın aktardığı bir analiz, Türkiye gaz merkezi projesinin tıpkı Kuzey Akım gibi yıllar süren yatırımların ardından hiç faaliyete geçmememe riskinin bulunduğu görüşünde.

Portala konuşan ekonomi profestörü İgor Lipsits de Çin'in Rusya'dan gaz alımını belli bir seviyede tutacağı iddiasında. Lipsits, Rusya'nın elinde Sibirya'nın Gücü 2 hattını yapmak için para olmadığını, paranın Çin'den beklendiğini, Şi Cingpin'in ise bu konuda somut adım atmaktan kaçındığını söyledi.

Rusya'dan amonyak açıklaması: Onlar engelliyor
Rusya'dan amonyak açıklaması: Onlar engelliyor

Dünya

Rusya'dan amonyak açıklaması: Onlar engelliyor

Bulgaristan'dan turistler akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Rusya’yı, Almanya'yı geride bıraktık
Bulgaristan'dan turistler akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Rusya’yı, Almanya'yı geride bıraktık

Aktüel

Bulgaristan'dan turistler akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Rusya’yı, Almanya'yı geride bıraktık

Rusya'dan petrol ve doğal gaz tehdidi
Rusya'dan petrol ve doğal gaz tehdidi

Dünya

Rusya'dan petrol ve doğal gaz tehdidi

Rusya'dan Türkiye'ye petrol uyarısı: Karara uymayın
Rusya'dan Türkiye'ye petrol uyarısı: Karara uymayın

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye petrol uyarısı: Karara uymayın

Rusya'dan beklenmedik itiraf: Türkiye'yi kaybetmek üzereyiz! Artık bizden almıyorlar
Rusya'dan beklenmedik itiraf: Türkiye'yi kaybetmek üzereyiz! Artık bizden almıyorlar

Ekonomi

Rusya'dan beklenmedik itiraf: Türkiye'yi kaybetmek üzereyiz! Artık bizden almıyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23