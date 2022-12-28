Rus uzmanlardan dikkat çeken çıkış: Avrupa gitti, Türkiye şüpheli

Önceki gün TASS ajansına söyleşi veren Rusya'nın enerjiden sorumlu başbakan yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl ihraç edilen doğal gaz miktarının yüzde 25, üretimin ise yüzde 12 azaldığını söyledi. Ancak ülkedeki enerji uzmanları tablonun bundan daha karamsar olduğu görüşünde.



Novıye İzvestiya portalına konuşan uzmanlar, özel askeri operasyonun başlangıcından önce sadece Gazprom'un Avrupa'ya ihraç ettiği miktarın 150 milyar m3 olduğuna, bu yıl yaşanan toplam kaybın ise 120-140 milyar m3 arasında gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Buna göre, Türk Akımı ve Ukrayna transiti dışında Batı istikametinde boru hattı satışı kalmadı.



Buna karşın Sibirya'nın Gücü hattı üzerinden Çin'e gerçekleşen sevkiyat artmış durumda. Ancak uzmanlar bu satışın Avrupa pazarına satılan miktarın altında kaldığını belirtiyor.



Enerji uzmanları Rusya'nın Avrupa pazarında doğrudan satışlara alternatif olarak Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi konusuna şüpheyle yaklaşıyor. Portalın aktardığı bir analiz, Türkiye gaz merkezi projesinin tıpkı Kuzey Akım gibi yıllar süren yatırımların ardından hiç faaliyete geçmememe riskinin bulunduğu görüşünde.



Portala konuşan ekonomi profestörü İgor Lipsits de Çin'in Rusya'dan gaz alımını belli bir seviyede tutacağı iddiasında. Lipsits, Rusya'nın elinde Sibirya'nın Gücü 2 hattını yapmak için para olmadığını, paranın Çin'den beklendiğini, Şi Cingpin'in ise bu konuda somut adım atmaktan kaçındığını söyledi.