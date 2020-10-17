Rus Uzman'dan 'Paşinyan' çağrısı

Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivilleri hedef alan alçak saldırılarına tepki yağıyor.

Ermenistan ordusunun Gence'ye yaptığı kalleş saldırı ile ilgili Azerbaycan basınına değerlendirmelerde yapan Rus Güvenlik Uzmanı Yevgeniy Mihaylov, saldırının açık bir terör eylemi olduğunu bildirdi.

Mihaylov, dünyanın Gence'ye yapılan saldırıyı cevapsız bırakmaması gerektiğini belirtti.

"Azerbaycan bunu yapabilir"

Rus Uzman, bölgedeki çatışmaların Dağlık Karabağ'ın kurtuluşu için bir savaş olduğunu söyleyerek bu amacın herkes tarafından bilindiğini söyledi. Azerbaycan'ın topraklarını geri almaya çalıştığını vurgulayan Mihaylov, "Bence Azerbaycan bunu yapabilir. Ermeni ordusu tüm cephelerde kayıplar verdi ve geri çekiliyor." dedi.

Ermenistan'ın saldırısında çocuklar, yaşlılar ve kadınların hayatını kaybettiğini belirten Rus Uzman, Paşinyan rejimi nedeniyle bölgenin zaten büyük çaplı bir savaşın içinde olduğuna işaret etti.

Mihaylov, savaşı kaybeden Ermenistan'ın, Azerbaycan'a 'sözde' misilleme yapmak için sivilleri vurduğunu ifade etti.

"Hocalı soykırımını hatırlayın"

Rus Uzman, "Sonuç olarak, çatışmaya üçüncü bir güç olan CSTO'yu dahil etmeye çalışıyor. Ancak şimdi durum Ermenistan'ın düşündüğü gibi değil. Ermenistan açıkça terörist faaliyetlerde bulunmaktadır. Şimdi gördüğümüz şey, Ermenistan'ın sivilleri öldürdüğü. Eskisi gibi. Birinci Karabağ Savaşı sırasında sivilleri öldürdü ve başlarını kesti. Hocalı soykırımını hatırlayın, henüz kimse onlar hakkında gerekeni yapmadı." diye konuştu.

'Paşinyan' çağrısı: Lahey'e götürün

Rus Uzman Mihaylov, dünya toplumunun neler olduğuna ilişkin somut bir değerlendirme yapması, Ermeni liderliğine yaptırımlar uygulaması ve ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve çevresini Lahey mahkemesine götürmesi gerektiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'nin cephe hattının dışında bulunan orta kesiminde gece saat 01.00 sularında Ermenistan ordusunun attığı roket sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

Kaynak: star.com.tr