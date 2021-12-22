Rus uzman Türk İHA’larını övdü: Askeri tarihin akışını değiştiriyor!

Türk İHA’ları dış basında ses getirmeye devam ediyor. Başarılı operasyonlarla tüm dünyanın dikkatini çeken Türk İHA ve SİHA’ları bu seferde Rusya basınında ses getirdi. Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde uzman ve Ortadoğu Enstitüsü'nün Suriye Programı'nda akademisyen olan Anton Mardasov, Newsweek’e yaptığı açıklamalarda, Türk İHA’larına ve Türkiye’nin bölgedeki etkin kullanımına yönelik övgü dolu sözler kullandı.

“Operasyonel unsur olarak kullanan ilk ülke”

Rus uzman Anton Mardasov, yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin, temel bir operasyonel unsur olarak İHA’ları gerçekten kullanan ilk ülke olduğunu belirterek “Türk insansız hava araçlarının popülaritesi, kalite ve fiyatın dengeli olmasından kaynaklanıyor. Türkiye’nin 2020'de Suriye'de, saldırı ve savunma operasyonlarında ateş desteği, gözetleme ve keşif için temel bir operasyonel unsur olarak insansız hava araçlarını gerçekten kullanan ilk ülke olduğunu söylemek abartı olmaz.” ifadelerini kullandı.

“Askeri tarihin akışını değiştiriyor”

Türkiye’nin insansız hava araçlarını bölgesel olarak bu kadar iyi kullanmasının askeri tarihin akışını değiştirdiğini belirten Mardasov, “Bu askeri tarihte ilk kez oldu. Bir İHA'ya bu ölçekte ve bu kadar verimli bir operasyon için doğrudan hava desteği aracı rolü verildi. Bunu yapmak, askeri tarihin akışını potansiyel olarak değiştirdi.” açıklamasında bulundu.

İHA’lar düşmana korku salıyor

Rus uzman, Moskova’nın elektronik savaş ve hava savunma yeteneklerinin geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bayraktarla imha edilen askeri teçhizatları gösteren videoların yayınlanmasının düşmanda panik oluşturduğu bir gerçek. Moskova'nın elektronik savaş ve hava savunma yeteneklerini geliştirmesi gerekecek, bu da maddi maliyetler gerektiriyor.” dedi.