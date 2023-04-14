Rus uzman duyurdu: Türkiye Rus turist kaybedebilir! Rusya’da Türkiye tatil fiyatları

Aylık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerini paylaşan Rusya Federal İstatistik Servisi Rosstat, 2023 yılının mart ayında ülkeden Türkiye için satın alınan tatil turlarında fiyatların yüzde 13.4 arttığını belirledi.

Ülkede faaliyet gösteren tur operatörü Russky Express seyahat acentesi genel müdürü Taras Kobishchanov, Türkiye’nin artan tatil fiyatları nedeniyle iki milyon Rus turistten olabileceğini söyledi.

Türkiye turu fiyatları çok yükseldi

Gazetecilere konuşan uzman, geçen yıl Türkiye’nin Rusya’dan yaklaşık 5,2 milyon turiste ev sahipliği yaptığını hatırlatırken, “Bu yıl 6 milyon Rus turiste ulaşmayı planlıyorlar. Ancak bu rakama ulaşılacağından şüphe duyuyoruz. Büyük ihtimalle 4 milyon civarında Rus turiste ev sahipliği yapacaklar. Kalan 2 milyon turist ise fiyatlar nedeniyle farklı yönleri tercih edecek” dedi.

“Zengin turiste yönelim, turizmciler için önemli trendlerden biri haline geldi” diyen Kobishchanov, pandemi öncesi 2019 yılında Türkiye’de tatil turlarının yaklaşık 150 ila 200 bin ruble civarında olduğunu hatırlatırken, 2022’de bu fiyatın 300-350 bin rubleye çıktığını, bu yıl ise 400-500 bin rubleye mal olduğunu vurguladı.

Uzman, Rus turistlerin jeopolitik durum nedeniyle erken rezervasyonlar konusunda daha kararsız davrandığına dikkat çekerken, dolar kurunun yükseldiğini, erken rezervasyonlarda oluşan etkinin tur maliyetlerini daha da yüksek bütçeli turlara kaydırdığını sözlerine ekledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mısır’a turistik gezi maliyetinin bir önceki aya göre yüzde 16.5 arttığına dikkat çekilen Rosstat Raporu’nda, Mart ayında dış turizm hizmetleri kategorisinde neredeyse tüm gezi fiyatlarının artış gösterdiğine vurgu yapılırken, Belarus tatillerinde de yüzde 10.7’lik artış yaşandığı ifade edildi.

RUSYA’DA TÜRKİYE TATİLİ FİYATLARI

İstatistiklere göre mart ayında Kazakistan ve Özbekistan’a yapılan turların maliyeti Şubat ayına göre yüzde 7.7, Abhazya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’a gezilerde yüzde 5.5, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yüzde 4, Vietnam, Endonezya, Malezya ve Tayland gezileri maliyeti ise yüzde 3.2 oranında yükseldi. Mart ayında iç turizmde de fiyatların arttığı kaydedilirken, Karadeniz kıyısı ve Kırım’a tatil gezilerinin maliyetindeki artış yüzde 12, gezi turlarında artış yüzde 3.4, üç yıldızlı otellerde konaklama maliyeti yüzde 2.9, nehir gezileri maliyeti yüzde 2.7, dört ve beş yıldızlı otellerde konaklama maliyeti ise yüzde 2.2 oranında yükseldi.