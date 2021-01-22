Rus uzman açıkladı: Türkiye ile daha da yakınlaşacağız

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarmasından sonra bölgede silah sesleri sona erdi ve Rusya'nın inisiyatifiyle Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ekonomi içerikli bildiriyle gelecek planları konuşulmaya başlandı.

Türkiye, Rusya ve Azerbaycan, tüm bölgeyi kapsayacak projelerle Ermenistan'ın sorun çıkarmak yerine iş birliklerine dahil olmasını planlıyor. Bölgedeki iş birliklerinin temelini ulaşım koridorları oluşturacak.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 11 Ocak'ta aldığı karar gereği ilk etapta hem Sovyetler döneminde yapılan fakat bölgedeki çatışmalar nedeniyle tahrip olan demir yolu hatları yenilenecek hem de yeni hatlar inşa edilecek.

Demir yolu projeleri hayata geçince Azerbaycan Nahçıvan ve Türkiye'ye, Rusya, Ermenistan ve Türkiye'ye, Ermenistan da Rusya ve İran'a daha karlı, hızlı ve kolay ulaşım olanağı elde edecek.

Rus gazeteci ve analist Maksim Şevçenko, bölgede sınır aşan ulaşım hatlarının ülkeler arasındaki iş birliklerini geliştireceğine dikkati çekti. AA muhabirine konuşan Şevçenko, Moskova'da imzalanan bildiriyi "Bölgenin ekonomisini kökten değiştirecek." sözleriyle değerlendirdi.

Ulaşım hatlarının hayata geçirilmesiyle Rusya ve Türkiye arasında ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine işaret eden Şevçenko, "İki ülke, karadan bir birine daha yakınlaşacak. Burada, sadece bölge ülkeleri için değil, Avrupa Birliği, Orta Doğu ülkeleri, Çin ve Kazakistan için büyük öneme sahip ulaşım koridoru oluşturulacak." dedi.

"Ortak bildiri altılı platformun oluşturulmasına yönelik ilk adım olabilir"

Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gadjiyev de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın imzaladığı bildirinin bölgenin kalkınmasını ve güvenliği sağlayacağı umudunu paylaşarak, "Bu açıdan, bu anlaşma çok olumlu ve bölge ülkeleri için artıdır. Yapılan anlaşmaların uygulanmasını engelleyecek kışkırtıcı eylemlere izin verilmemesi oldukça önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gadjiyev, "Bu anlaşma, bölgenin ulaşım bağlantılarının açılmasını ve altyapıyla ilgili projelerinin hayata geçirilmesini sağlayacak ve bölgenin yatırım açısından çekiciliğini arttıracak." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya'da Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Gürcistan'dan oluşacak "Altılı Platform"u oluşturma teklifini değerlendiren Gadjiyev, şöyle devam etti:

"Bu güzel bir teklif. 11 Ocak'ta yapılan anlaşma, altılı platformun oluşturulmasına yönelik ilk adım olabilir. Ancak bölgedeki tüm ülkelerin bu platforma katılması gerekiyor. Bu da ancak güçlü bir siyasi iradeyle olabilir."