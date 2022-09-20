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Dünya Rus turistleri tam anlamıyla sarsacak karar
Dünya

Rus turistleri tam anlamıyla sarsacak karar

Rusya ile sınırları olan 5 Avrupa Birliği ülkesinden dördü, Rus turistlerin ülkelerine girişine engel koymaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 08:17:00 -
Rus turistleri tam anlamıyla sarsacak karar

Rusya ile sınırı olan beş Avrupa Birliği (AB) ülkesinin dördü, dün gece yarısından itibaren Rus turistleri geri çevirmeye başladı.

AB ülkelerine girişleri izin verilmeyen Rus turistlere, ülkeleri Ukrayna ile savaştayken seyahat etmemelerinin gerektiği bildirildi.

Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya Rus turistlere yönelik yeni sınırlamaları uygulamaya başlarken, sınırlarını açık tutmaya karar veren Finlandiya, vize almak isteyen Rus vatandaşlarına konsoloslukta verdiği randevu sayısını azalttı.

Bu kısıtlamalar, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana AB'nin getirdiği yaptırımların son halkası oldu.

Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiği suçlamasını reddedip, yaşanan savaşı "özel askeri harekât" olarak niteliyor.

AB, Rusya'dan AB ülkelerine yapılan tüm uçuşları yasaklamış, yalnızca demir ve kara yolu ağını açık bırakmış ve Rus vatandaşlarına Schengen bölgesinde serbest dolaşım vizesi vermeyi bu ay kısıtlamıştı.

Rus turistlere bugün getirilen seyahat kısıtlaması tır şoförlerini, AB ülkelerinde kalıcı oturma izni olanları, ailelerini ziyaret edenleri ve AB'ye iltica etmek isteyen Rus muhalifleri kapsamıyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, her gün Estonya sınırından geçen yaklaşık 4,000 Rus vatandaşının onda birine yakını sınırdan geçiş hakkını yitirdi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Rinkevics şöyle bir tweet attı: "Rus halkı, sınırdan geçmeye teşebbüs etmeyin, burada hoş karşılanmıyorsunuz - Ukrayna'ya karşı savaşı sonlandırmanız ve o güzel ülkeden gitmeniz gerekli!"

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