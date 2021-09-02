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Gündem Rus turistleri bıçaklamıştı! İşte verilen ceza
Gündem

Rus turistleri bıçaklamıştı! İşte verilen ceza

Beşiktaş'ta 2'si kadın 3 Rus turisti bıçaklayarak yaralayan kağıt toplayıcısı, 'Kasten öldürme teşebbüs' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 13:28:00 -
Rus turistleri bıçaklamıştı! İşte verilen ceza

Beşiktaş'ta 24 Ocak'ta 2'si kadın 3 Rus turisti bıçaklayarak yaralayan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, 'Kaste öldürme teşebbüs' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven getirildi. Duruşmada sanık avukatı da yer aldı. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Yurtseven, "Beratimi talep ederim" dedi.

Sanık avukatı savunmasında mütalaaya katılmadıklarını kaydederek "Müvekkilin önceden husumet sahibi olmadığı müştekileri öldürmek için elverişsiz bıçak ile saldırması olayı öldürmeye teşebbüs suçuna değil, kasten yaralama suçunu oluşturabilir. Yine müvekkil hakkında haksız tahrik indirimi yapılması gerekmektedir. Kıyafetine hakaret edildiği, küfredildiği için haksız tahrik indirimi yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu. Davayı karar bağlayan mahkeme heyeti, önce kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sanığı 3 kez müebbet cezasına çarptırdı. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından mahkeme sanığı 3'er kez 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Böylece sanık Hasan Hüseyin Yurtseven 'kasten öldürme teşebbüs' suçundan toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İddianameden

İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtseven'in ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığı, saldırıyı neden yaptığını bilmediği ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği anlatılmıştı. Olayda kullanılan bıçağın ekmek bıçağı olduğu belirtilen iddianamede, yaralanan turistlere ilişkin raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğu kaydedilmişti. İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtseven'in 3 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

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