0553 313 94 23

Rus turistler, mangoya hayran kaldı

Rus turistler, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde örtü altı mango üretimi yapan bahçeyi gezerek, hasat yaptı- Yerleşik Rus Liliya Mutlutürk:- "Soğuk ülkeden geldikleri için dalında mangoyu hiç görmemişlerdi. Çok beğendiler, tat ve aromasına hayran kaldılar"

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:01
Rus turistler, mangoya hayran kaldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Türkiye'nin ilk örtü altı mango üretimi yapan bahçeyi gezen Rus turistler, ürünün tat ve aromasına hayran kaldı.

Muzkent Mahallesi'nde bu yıl ilk kez hasadına başlanan mango bahçesine, Rus turistlerin katılımıyla tur düzenlendi.

Bahçeyi gezerek, üreticiden bilgi alan turistler, mango hasadı yaptı. Tat ve aromasına hayran kalan Rus turistler, ürünlerden satın da aldı.

Yerleşik Rus Liliya Mutlutürk, yaptığı açıklamada, mango bahçesine düzenlenen tura ilginin yoğun olduğunu, birçok Rus'un ilk kez dalından mango kopardığını söyledi.

Rusların tropikal meyveleri çok sevdiğini belirten Mutlutürk, "Ben Gazipaşa'da ikamet ediyorum. Ekolojik turlar düzenliyorum. Rusya'dan gelen arkadaşlarımız mangoya hayran kaldı. Soğuk ülkeden geldikleri için hiç görmemişlerdi. Çok beğendiler, tat ve aromasına hayran kaldılar." dedi.

Mango üreticisi Sefa Oğuz ise Rus turistlerin mango hasadı yaptığını belirterek, tropik meyvelere ilginin yoğun olduğunu anlattı.

"Tadını ve kokusunu çok beğendiler. Kendi ülkelerinde bu meyveler üretilemediği için ilk defa burada görmüşler. Marketten aldıklarından çok lezzetli olduğunu söylediler." diyen Oğuz, turların devam edeceğini vurguladı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:01
  1. Gazipaşa
  2. mango
  3. tur
  4. turist
  5. Turizm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    2. Quaresma, Kasımpaşa'da
    3. "Mardin Büyükşehir Belediyesinden..
    4. Quaresma, Kasımpaşa’da
    5. TFF Tahkim Kurulu kararları
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    7. Keçiören’de korkutan yangın
    8. Dereye düşen araçtaki 2 kişi hayatını..
    9. PFDK’dan Seri’ye 2 maç men cezası
    10. Ulaştırma Bakanı Turhan Midyat’ta
    11. Balıkesirspor'da Altay maçı hazırlıkları
    12. Bağdat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    13. Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaş ile..
    14. BM'den "Suriye'de anayasa komitesi..
    15. Fransa'da polis şiddetine 313 adli..
    16. Ara buluculukla iş davalarında yüzde..
    17. UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın..
    18. Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir..
    19. “Çözüm; onurlu geri dönüş ve..
    20. Devrilen traktörün altında kalarak..
    21. ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem
    22. İngilizler Boris Johnson’a karşı imza..
    23. Şemdinli Kaymakamı Güven, göreve..
    24. Temizlik halkası genişliyor
    25. Kıl kurdu nasıl düşürülür?
    26. PFDK'den Galatasaraylı Seri'ye 2 maç men
    27. THY'den 10 yıl aradan sonra Çin'de..
    28. Varto Kaymakamlığına atanan Avcı..
    29. Araç sahipleri dikkat! Son 4 gün,..
    30. Rus turistler, mangoya hayran kaldı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı