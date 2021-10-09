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Gündem Rus turist Antalya'daki otelin odasında ölü bulundu
Gündem

Rus turist Antalya'daki otelin odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Andrei Gozhevt isimli Rus turist, otel odasında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 16:21:00 -
Rus turist Antalya'daki otelin odasında ölü bulundu

Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kalan Rus turist Andrei Gozhev'in (44) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel yetkilileri, harekete geçti.

Odaya giren otel çalışanları, Rus turisti hareketsiz bulunca 112 Acil Servisten yardım istedi.

Otele gelen sağlık görevlileri turistin öldüğünü belirledi.

Andrei Gozhev'in cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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