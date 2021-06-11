Rus tarafından seyahat kısıtlamasına dair flaş çıkış!

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını ne zaman kaldırabileceğine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Bu yılın ilk 4 ayında, Türkiye ile Rusya arasındaki toplam ticaret, rekor 9 milyar dolara ulaştı ve yüzde 22,5’in üzerinde büyüdü. Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Rusya ve Türkiye dost olmaya mahkum, birbirimize ilgi gösteren iki komşu ülkeyiz. Rusya’nın Türkiye’ye, Türkiye’nin Rusya’ya ihtiyacı var. Ekonomilerimizin birbirine rakip değil, birbirini tamamlayıcı olduğunu her zaman söylerim. Çünkü Rusya’nın sahip olduğu enerji, metaller ve çok daha fazlası Türkiye’de talep görüyor. Türkiye’nin sahip olduğu tarım, inşaat malzemeleri, turizm de Rusya’da talep ediliyor. Ortaya çıkan krizlere rağmen biz her zaman stratejik olarak birlikte olacağız, bundan eminim.

"Kısıtlamaların yakında tamamen kaldırılacağını umuyorum"

Bildiğiniz gibi Türkiye artık karantinadan çıktı, yeni bir turizm sezonuna girdi. Türkiye'nin ve turizm sektörünün diğer ülkelerden turist almaya hazır olma durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Ağustostan bu yana en az 10 kez Türkiye’yi ziyaret ettim, farklı bölgelerde oldum ve Türklerin salgın konusunda ne kadar ciddi olduğunu, güvenlik önlemlerine ne kadar sıkı uyulduğunu görüyorum. Herkes maske takıyor, tüm kurallara uyuyorlar. Türkiye’nin koronavirüs sorununu çözmek için her şey yaptığını düşünüyorum. Durum düzelmiştir ve daha önce uygulamaya konan kısıtlamaların yakında tamamen kaldırılacağını umuyorum.