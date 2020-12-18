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Ekonomi Rus Sovcombank, Akkuyu NGS için Rosatom'a 300 milyon dolar kredi verdi
Ekonomi

Rus Sovcombank, Akkuyu NGS için Rosatom'a 300 milyon dolar kredi verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:18:49 -
Rus Sovcombank, Akkuyu NGS için Rosatom'a 300 milyon dolar kredi verdi

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın en büyük özel bankalarından Sovcombank, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşası için Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumuna (Rosatom) 300 milyon dolar kredi sağladı.

Sovcombank'tan yapılan açıklamada, Rosatom'a Akkuyu NGS'nin inşası için sağlanan kredinin 7 yıl vadeli olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sovcombank Yönetim Kurulu Başkanı Dmitriy Gusev, çevre hassasiyetinin olduğu projeleri desteklediklerini belirterek, "Akkuyu NGS için temin edilen bu kredi de söz konusu hedeflerimize tümüyle uygun bir adımdır." ifadesini kullandı.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Türkiye ile Rusya arasında 2010'da imzalanmıştı.

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

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