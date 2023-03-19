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Gündem Rus siyasetçiden skandal Ayasofya açıklaması
Gündem

Rus siyasetçiden skandal Ayasofya açıklaması

Ermeni asıllı Rus siyasetçi Semyon Bagdasarov, Türkiye'nin zor durumda olduğunu belirterek, İstanbul'un işgal edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 01:42:00 -
Rus siyasetçiden skandal Ayasofya açıklaması

Ermeni asıllı Rus siyasetçi Semyon Bagdasarov, skandal sözler sarf etti. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin zor durumda olduğunu söyleyen Bagdasarov, İstanbul'u işgal etme çağrısında bulundu.

"Türkiye zor durumda"

Vladimir Solovyov'un programında konuşan Bagdasarov, "Türkiye şu an zor durumda, bunu kullanalım. Orta Asya'dan onu kovalım, Ukrayna'daki nüfusunu baltalayalım. Güney Kafkasya'dan kovalım.

"Ayasofya üzerine haç dikelim"

Türkiye'deki belirli güçleri kaldıralım ve tarihi olarak 'bize ait olanı' geri alalım. Konstantinopolis (İstanbul) Ayasofya üzerine haç dikelim" ifadelerini kullandı.

 
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