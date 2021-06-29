Rus şirketinden Türkiye kararı! Tarih verdiler
Rus Havayolu şirketi Pobeda, Türkiye'ye yönelik uçuşların 17 Temmuz'dan itibaren başlayacağını duyurdu.
Rusya'nın düşük fiyatla hizmet sunan havayolu şirketi Pobeda, 17 Temmuz'dan itibaren Moskova'daki Şeremetovo Havaalanı'ndan Alanya'nın Gazipaşa Havaalanı'na uçmaya başlayacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, "Pobeda, 17 Haziran'dan itibaren her gün Moskova'daki Şeremetovo Havaalanı'ndan Alanya'nın Gazipaşa Havaalanı'na sefer düzenlemeye başlayacak. Biletler, bugün resmi sitemizde satışa çıkarıldı" dendi.
Alanya'nın şirketin Şeremetovo Havaalanı'ndan gerçekleştireceği ilk uluslararası uçuş destinasyonu olacağını belirten Pobeda, 1 Ağustos'tan itibaren bu havaalanından Türkiye'ye düzenlenen seferlerin iki katına çıkarılacağını ve Antalya Havaalanı'na her gün uçuş gerçekleştirileceğini vurguladı.
Pobeda, koranavirüs nedeniyle askıya alınan Türkiye uçuşlarına 1 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacağını duyurmuştu.