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Dünya Rus senatörden flaş çıkış: Biden seçimleri kazanırsa ilk hedefi Rusya olur
Dünya

Rus senatörden flaş çıkış: Biden seçimleri kazanırsa ilk hedefi Rusya olur

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi olan Demokrat adayı Joe Biden'ın seçimleri kazanması halinde Washington'da "neoliberal-Troçkist koalisyonun" iktidara geleceğini belirten Rus Senatör Aleksey Puşkov, bu koalisyonun ilk saldırı hedefinin Rusya olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:31:00 -
Rus senatörden flaş çıkış: Biden seçimleri kazanırsa ilk hedefi Rusya olur

Rus Senatör Aleksey Puşkov 3 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi olan Joe Biden'ın kazanması halinde ABD'de "neoliberal-Troçkist koalisyonun" iktidarı ele geçireceğini söyleyen Puşkov, "Bu koalisyon ABD'de iktidarı ele geçirirse kendi değerlerini ve ideallerini dünyanın geri kalanına empoze etmek için harekete geçecektir" diye konuştu.

Bu koalisyonun George Soros tarafından finanse edildiğini aktaran Puşkov "Bu nedenle ilk saldırı hedefi Rusya olacak" ifadelerini kullandı.

Puşkov, Trump'ın seçimleri yeniden kazanması durumunda ise muhaliflerin yenilgiyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.

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