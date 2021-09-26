Rus savaş uçakları yine bombaladı! Bölgede yer yerinden oynuyor

Rus savaş uçakları Halep-Lazkiye yolu çevresine yönelik bombardımanlarına hız verdi. Saldırı alanlarını genişleten Ruslar Suriye’nin kuzeydoğusundaki Gerginliği Azaltma Bölgesi’ni de bir kez daha bombaladı. İdlib’in güneyindeki Cebel Zaviye ve batısındaki Cisr eş-Şuğur bölgelerindeki siviller, rejim güçleri ve onlara destek veren yabancı milisler tarafından yaşadıkları bölgeleri ele geçirmeye yönelik askeri operasyon düzenleme ihtimali dolayısıyla endişeli.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Rus savaş uçaklarının cuma sabah saatlerinde İdlib’in batısındaki Cisr eş-Şuğur yakınında yer alan El-Gassaniyye ve El-Aliye köylerinin çevresine vakum bombalarıyla 4 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Ancak saldırılarda herhangi bir can kaybı meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Son hava saldırılarıyla birlikte Suriye’nin kuzeybatısında İdlib kenti, Halep, Lazkiye ve Hama kırsallarını kapsayan Gerginliği Azaltma Bölgesi’ni hedef alan Rus hava saldırılarının sayısının 185’e ulaştığını, rejim ve bağlı İran milislerinin bölgeye karadan düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu onlarca sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Cisr eş-Şuğur sakinlerinden 48 yaşındaki Yunus Mustafa, Rus savaş uçaklarının Cisr eş-Şuğur kırsalında yer alan El-Gassaniye ve El-Aliye köylerinin çevresine düzenlediği hava saldırılarına dikkat çekti. ‘Rus hava saldırılarının İdlib’in batı kırsalında yeni alanlara doğru genişleyeceğine dair net ve tehlikeli bir işaret’ olduğunu belirtti. Mustafa sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası yol (Halep-Lazkiye) veya M4 olarak bilinen yolun kuzey tarafına düşen Cisr eş-Şuğur ilçesi ve civar köylerdeki halk, Rus savaş uçaklarının, yaşadıkları bölgeleri bombalamasından endişe ediyor. Böyle bir adım, iki yılı aşkın bir süredir nispeten güvenli bir ortamın hakim olduğu bu bölgelerde yaşayan ve Suriye’nin çeşitli bölgelerinden göç ederek gelen yaklaşık 60 bin insanın hayatını tehdit eder. Bu bölgede daha önce Cebel Zaviye’nin köylerinde yaşayan ancak havadan ve karadan düzenlenen saldırılar nedeniyle İdlib’in güneyine göç edenler de bulunuyor.”