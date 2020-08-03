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Dünya

Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı! Sivil kayıplar var

Suriye'de katil Esed destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 07:45:00 - 2020-08-03 08:00:45
Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı! Sivil kayıplar var

Suriye'de katil Esed rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının sabah erken saatlerde İdlib'in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rus savaş uçakları sabah erken saatlerde İdlib'in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.

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